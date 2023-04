Calcio C, Toscano: “Cesena pieno di voglia di vincere” – Gallery

È rientrato negli spogliatoi in canottiera dopo essere andato a festeggiare la vittoria sotto al settore ospiti ed aver regalato la maglia della tuta a un tifoso. Domenico Toscano si gode successo e 2° posto: «I ragazzi sono stati straordinari, non era facile all’ultima giornata tirare fuori questa forza e questa energia per ottenere una vittoria che vale un 2° posto meritatissimo. Nel primo tempo è stata una gara in controllo assoluto, in cui avremmo dovuto fare meglio per chiuderla prima, pur prendendoci qualche rischio di subire gol. Anche nella ripresa la squadra ha continuato a giocare, rimanendo convinta di poter vincere anche con l’uomo in meno».

Panchinari determinanti

Risolutivi sono stati gli innesti di Chiarello e Mustacchio: «Il pareggio non serviva a nulla e quindi dovevamo continuare ad essere offensivi con due punte, magari togliendo un difensore per passare a 4 dietro con un centrocampista in più. Anche in 10 abbiamo avuto altre occasioni per segnare e alla fine l’abbiamo sbloccata».

Bene anche Ferrante: «È entrato benissimo come mi aspettavo, perché dopo il confronto che abbiamo avuto si è dimostrato un ragazzo intelligente. Sa che abbiamo bisogno anche di lui». Poi su Prestia schierato a sorpresa titolare: «Sapevamo che non avrebbe avuto i 90 minuti essendosi allenato in gruppo solo gli ultimi due giorni. Per non rischiare una ricaduta dopo l’infortunio, è uscito per un affaticamento al flessore».

Stupore per Corazza

L’unica nota negativa arriva dalla espulsione e prossima squalifica di Corazza che il tecnico bianconero non si sa spiegare: «L’azione si è svolta dall’altra parte del campo, e io guardavo la palla. Conoscendo bene il ragazzo, mi sembra strano che abbia fatto qualcosa di grave o che possa avere avuto dei comportamenti sbagliati. Speriamo che si possa chiarire e che la terna arbitrale sia clemente nei suoi confronti».

Maglia in curva

Toscano chiude con un pensiero ai tifosi a cui ha lanciato la maglia. «È una promessa che avevo fatto ad un ragazzo del Club di Sant’Egidio, il quale me l’aveva chiesta l’altro giorno al ristorante. Quando l’ho visto non potevo non dargliela. Colgo l’occasione per ringraziare i tifosi che anche all’ultima giornata sono venuti ad incitarci. In 10 ci hanno spinto ad aumentare le nostre forze e a crederci per portare a casa la vittoria”.