Calcio C, Toscano: “Cesena, gruppo straordinario”

A chi venerdì, al momento di salire sul pullman per Pontedera, gli ricordava che da quelle parti nella passata stagione il Cesena aveva giocato una delle peggiori prestazioni, Domenico Toscano aveva risposto che quest’anno la sua squadra aveva già sfatato alcuni tabù in trasferta. Così in effetti era stato ad esempio a Montevarchi e, ancora in Toscana, si è ripetuto a Pontedera. Con lo stesso risultato: 0-3, che però è anche quello centrato dalla Reggiana (a Montevarchi contro il San Donato) che rimane a 7 lunghezze.

Lewis scelta tecnica

Alla lettura delle formazioni era immediatamente balzato all’occhio il primo nome, quello di Lewis, titolare dopo 4 mesi e mezzo. Un problema fisico per Tozzo o una scelta tecnica dopo l’errore con la Fermana? La risposta è arrivata alla fine: «Luca – le parole di Toscano – sta crescendo, mentre Andrea aveva bisogno di staccare. A prescindere dalla scelta del portiere, quando la squadra è sul pezzo, tutti fanno una buona gara».

Gara di personalità

Già, la squadra: «Per prima cosa voglio fare i complimenti al gruppo perché, dopo il pareggio rocambolesco di domenica scorsa contro la Fermana c’era tanto rammarico e non era facile reagire. Però questi ragazzi continuano a sorprendermi. In settimana avevano lavorato convinti di fare bene su un campo dove, con Canzi in panchina, il Pontedera non aveva mai perso. Vincere 3-0, rischiando zero, giocando con questa personalità conferma quanto vado dicendo da tempo. Questo è un gruppo straordinario: non mi stancherò mai di sottolinearlo».

Lavoro di squadra

Dopo le numerose palle-gol sprecate nelle ultime partite, ieri i bianconeri hanno capitalizzato tutto: «Dopo Stiven, sono convinto che anche gli altri presto torneranno a segnare, se continueranno a lavorare con la consapevolezza delle proprie qualità e della bontà del lavoro che stanno facendo. A questi ragazzi si può dire tutto, per alcuni gol presi e per altri sprecati, ma l’impegno e il sacrificio non sono mai mancati. Anche i due nuovi (Mustacchio e Silvestri, ndr) hanno dato il loro contributo. È un lavoro di squadra e quando sul campo è aggressiva, corta e concentrata, allora le prestazioni arrivano».