Calcio C, tifosi dell’Imolese in trasferta a Chiavari: ecco come prenotarsi

Anche a Chiavari, l’Imolese non sarà sola. Gli Irriducibili infatti organizzato un pullman per seguire la trasferta di domenica dei ragazzi di Fontana in quel Comunale che due anni fa vide i rossoblù sfidare il Genoa in Coppa Italia. Sono rimasti ancora posti liberi sul pullman: per informazioni si può contattare il 340-4099784 (Andrea) oppure collegarsi alla pagina Fb Irriducibili Imola per tutte le info sulla trasferta per la quale ci si può iscrivere fino a sabato sera.