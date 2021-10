Calcio C, Teramo contro il Cesena senza il tecnico Guidi e il trequartista Mungo

Il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato per una giornata l’allenatore del Teramo Federico Guidi e il preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore. Per Guidi due ammonizioni per proteste e per essersi allontanato dall’area tecnica, mentre Di Fiore (che ha ricevuto anche 500 euro di multa) è stato squalificato per proteste verso l’arbitro. Una giornata di stop anche al trequartista Domenico Mungo, che quindi salterà la gara contro il Cesena di sabato alle 17.30 in Abruzzo.