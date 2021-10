Calcio C, Super Imolese: steso 5-0 il Grosseto

Tutto facile per l’Imolese che passeggia sino al 5-0 in casa contro il Grosseto e si issa a 18 punti in classifica validi per la quarta posizione provvisoria. Ad aprire le danze è Turchetta con un destro a giro che si insacca all’incrocio al 15’. Due minuti più tardi è già tempo di raddoppio con Padovan che si libera di un avversario e con un destro da fuori area buca ancora la rete ospite. Nel finale di primo tempo c’è tempo per il tris con Angeli bravissimo ad incornare un cross visionario di Turchetta. Il copione del match non cambia nella ripresa con i romagnoli sempre protagonisti e capaci di andare a segno ancora due volte. Prima con Angeli sugli sviluppi di un corner, poi in pieno recupero con Boscolo Chio lasciato tutto solo in area dalla difesa toscana per il 5-0 finale. Ora per i rossoblu è attesa un’importante quanto difficile sfida sul campo della Virtus Entella in programma domenica prossima alle 14.30.