Calcio C, Rimini su Malagrida, sirene dalla B per Pietrangeli

In settimana è previsto l’arrivo del primo rinforzo di questa sessione di mercato invernale.

Le strade portano alla Samp

Si tratta di Lorenzo Malagrida, centrocampista classe 2003 (20 anni compiuti il 20 ottobre scorso), nato a Pietra Ligure e cresciuto calcisticamente nella Sampdoria. Con i doriani Malagrida ha fatto tutta la trafila delle giovanili e arriverà ora al Rimini con la formula del prestito secco. Destro di piede, Malagrida preferisce giostrare nella parte sinistra del centrocampo e può fare anche il trequartista. Il 9 novembre Malagrida ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria fino al 2026. Mai utilizzato da Pirlo in questa stagione, nel passato campionato di A è stato schierato 6 volte da Stankovic. Manca l’ufficialità per considerare concluso l’affare ma nell’ambiente biancorosso si respira aria di grande ottimismo e i dirigenti attendono il ragazzo in Romagna da un momento all’altro. Il suo anno di nascita è anche un chiaro riferimento di come nel girone di ritorno il Rimini farà uso del minutaggio in modo più marcato. Insomma dopo la partenza di Lombardi al Pontedera la società romagnola si è mossa con decisione per regalare a Troise il primo volto nuovo. Ovviamente non è finita qui perchè per esempio qualcosa manca nel reparto difensivo dove è atteso almeno un terzino per dare al tecnico biancorosso un ventaglio di opzioni maggiori di quanto non lo abbia in questo momento.

Pietrangeli, sirene dalla B

Nelle ultime ore sono da registrare gli interessi di Brescia e FeralpiSalò per il difensore Nicola Pietrangeli. Del resto la sua buona stagione, almeno fino ad ora, non sta passando inosservata neppure nei piani alti e così le due società lombarde hanno messo nel mirino il difensore laziale. Ma per fare un matrimonio servono che tutte le parti siano d’accordo e a quanto pare la situazione Pietrangeli non è così fluida. Infatti il giocatore sta molto bene in Romagna e la sua intenzione è quella di finire la stagione con i biancorossi, poi in estate sarà un’altra musica e tutto potrà succedere. Ma non solo, perchè il Rimini si priverà di Pietrangeli solo davanti ad un’offerta indecente, questo perché non è affato campato per aria che il giocatore non possa rinnovare con il Rimini.

Quindi da una parte le sirene dalla Serie B, dall’altra la volontà di continuare il suo percorso in maglia biancorossa magari con tanto di rinnovo. Ecco perché chi vorrà Pietrangeli non troverà la strada in discesa ma piena di ostacoli.

Delcarro, nulla di grave

Ieri il centrocampista ha avuto rassicurazioni dall’ecografia sull’infortunio muscolare che gli ha impedito di disputare il secondo tempo contro la Torres. l’esame ha escluso lesioni ragion per cui l’ex anconetano tornerà a breve in campo ma non con la Juventus Next Gen.