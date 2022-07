Calcio C, Rimini: Siaulys è la nuova idea in porta

Oggi scatta ufficialmente il mercato e le operazioni potranno finalmente essere ufficializzate. Il Rimini attualmente ha annunciato solamente le riconferme di Gabbianelli, Tonelli, Tanasa e Panelli, ma in questi casi è fondamentale non farsi prendere dalla fretta per non sbagliare nessuna mossa.

Intanto però è arrivato anche il momento di dare una forma alla squadra. Allievi, come annunciato, potrebbe essere una delle primissime operazioni. Per difendere i pali della porta biancorossa invece è spuntato anche il nome di Ovidijus Siaulys. Il portiere lituano, che all’Entella ha giocato una volta in coppa Italia contro il Padova e un’altra in campionato nell’ultimo atto contro la Fermana, in Liguria non avrà tanto spazio e così Rimini potrebbe essere la destinazione giusta per farsi le ossa. L’estremo difensore è un classe 1999, quindi non è più under, perciò nel caso in cui la trattativa prendesse piede, visto che la strategia della società biancorossa prevede di puntare su un giovane e un esperto, sicuramente sarebbero tagliati fuori Nardi e Gilli.