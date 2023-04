Calcio C, Rimini, play-off e contestazioni. Santini: “Clima paradossale” – Gallery

Gian Marco Gabbianelli vede il lato positivo della vicenda: «Sicuramente i tifosi volevano vincere, ma questo lo volevamo anche noi contro un Montevarchi che sebbene già retrocesso, non ci ha regalato niente. Eravamo un po’ timorosi all’inizio, non riuscivamo a fare le cose che sappiamo fare, però abbiamo centrato l’obiettivo, sono 13 anni che il Rimini non disputava i play-off».

Perché il Rimini stenta tanto? La versione di Gabbianelli: «Sicuramente la vittoria aiuta, nel girone di ritorno ci è mancato tanto il successo, però per me qualche punto in più avremmo potuto averlo, soprattutto in casa. L’unica differenza rispetto al girone d’andata è che qualche mese fa andavamo in campo consapevoli della nostra forza, adesso sembra che questa sicurezza ce l’abbiano tolta».

Così sulla traversa: «Sembrava un flipper, non ho capito dove sia passata la palla. Sono momenti».

Claudio Santini sullo stesso tenore o quasi: «È tutto il girone di ritorno che non riusciamo ad ottenere una vittoria in casa e questa cosa sta iniziando a pesare ai tifosi. Lo capisco, oggi (ieri, ndr) è però un giorno importante perché abbiamo raggiunto i play-off. Abbiamo vinto un campionato, ci siamo salvati con largo anticipo e stavolta abbiamo raggiunto questo traguardo. È finito il campionato, ora tutto si azzera e cercheremo di affrontare la prima partita come se fossimo all’esordio di campionato». Si torna sul blocco mentale di questa squadra: «Sicuramente la parte psicologica c’è, il calcio è un gioco molto mentale, lo si vede già da calciatori che affrontano annate importanti quando stanno bene e vanno in difficoltà in altre, lo si vede quando affrontiamo una squadra già retrocessa che giocava spavalda, noi invece pensavamo al risultato per ottenere il nostro obiettivo. Ai play-off quasi tutto si azzera. Dispiace solo che ci sia questa distanza con la curva, perché abbiamo bisogno anche di loro, cercheremo di affrontare la prima partita cercando di portare a casa una vittoria in trasferta. Penso sia la prima volta in carriera che mi capita di raggiungere un obiettivo e uscire in questo clima paradossale».