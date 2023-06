Calcio C, Rimini: i numeri del tifo sono incoraggianti

Il Rimini del futuro è ancora tutto da delineare, ma intanto ci sono già alcuni punti fermi sui quali si possono fare positive proiezioni e con un po’ di fiducia si possono anche costruire strategie di sviluppo importanti. Sono i dati della partecipazione del pubblico biancorosso alle partite casalinghe nell’ultimo campionato di serie C, e sono dati positivi, che testimoniano come la base popolare per fare un buon lavoro ci sia. Tanto più se verrà concretizzato il progetto per la realizzazione del nuovo stadio, perché è naturale che una struttura nuova ed accogliente potrà solo incrementare le presenze ed aumentare il grado di soddisfazione nella fruizione del “Romeo Neri”, che attualmente è piuttosto basso per le carenze inevitabili dei servizi che una struttura degli anni ’30 dello scorso secolo può offrire. I numeri parlano di una tifoseria che magari mugugna, contesta, sbraita, a volta tira qualche petardo di troppo, ma è una tifoseria che c’è. Infatti nell’ultima stagione il Rimini ha avuto il terzo pubblico del girone B, con una media in casa di 2973 spettatori. Il massimo lo si è avuto con i 6063 presenti nel match contro il Cesena, un numero che poteva essere anche superiore se il “Romeo Neri” avesse un’omologazione superiore ai 6594 attuali ed i tifosi del Cesena avessero avuto qualche ora in più per fare la tessera del tifoso necessaria per accedere alla laterale a loro destinata. Meglio del Rimini come media casalinga hanno fatto solo chiaramente Reggiana e Cesena, ma la società biancorossa ha fatto meglio di Ancona (2807) e Siena (2554), società di grande blasone e tradizione ed un passato in serie A. Senza contare che il “Romeo Neri” ha una capienza inferiore di 5000 posti rispetto all’Ancona e di 6000 rispetto alla società toscana. E va considerato che il Rimini, con i suoi 2973 spettatori di media è al 10° posto in tutta la serie C, che ha visto protagonisti anche i caldissimi campi del Sud come Catanzaro ed Avellino, che hanno importanti trascorsi in serie A. Non solo, Rimini avanti come media interna anche rispetto ad una piazza come Padova che si ferma a quota 2971. Ma la società biancorossa fa sentire la sua voce anche in viaggio, cioè prendendo in considerazione le presenze dei propri tifosi fuori casa. Il dato è di 255 presenze di media, al 4° posto nel girone, dietro ai supporters dell’Ancona che in media viaggiano in 330. Ai primi due posti Reggiana e Cesena. Forse l’unico dato che stona un po’ sono stati i soli 96 aficionados presenti nella trasferta di Pontedera, nel match valido per i play-off, teoricamente la partita più importante della stagione, ma solo teoricamente. In attesa che la società costruisca la squadra, si può dire che i tifosi sono già pronti.