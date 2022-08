Calcio C, Rimini, compiti per l’estate: l’approccio va rivisto

La crescita c’è, è innegabile. Perché il Chioggia è una formazione rognosa, aveva quasi vinto la serie D l’anno scorso, ha pure un seguito caloroso di tifosi, e averlo battuto con il minimo sforzo è un segnale sicuramente positivo. Uno dei tanti di questa estate biancorossa anche se mercoledì a Santarcangelo non sono state tutte rose e fiori e lo stesso tecnico Marco Gaburro lo ha capito.

Approccio da migliorare

Il Rimini sotto questo punto di vista è apparso simile a molte partite dell’anno scorso, contro il Chioggia. In serie D tante volte Gaburro aveva sottolineato come la squadra ci mettesse un po’ a leggere bene l’incontro, soprattutto in avvio di stagione, poi per fortuna non è stata una costante. Ecco mercoledì si è fatto un passo indietro nell’approccio visto che Santini e compagni raramente sono entrati in area veneta non impegnando ovviamente mai Zecchin. Anzi per lunghi tratti meglio la squadra biancazzurra se non altro perché era propositiva. Poi al primo vero affondo la zampata di Pasa, un classico tra squadre di categorie diverse dove la più debole gioca, si impegna, si rende conto di essere sul pezzo e la più forte sorniona la punge e va al riposo in vantaggio.

Gestione con personalità

Finiti i difetti sono iniziati i pregi, cioè la gestione del vantaggio con grande personalità anche se comunque resta un pregio non aver preso gol nei primi 45 minuti un po’ così. In questo caso il solito Rimini targato Gaburro: una volta sbloccata la partita ecco la lettura perfetta di come gestire il vantaggio senza accontentarsi, quindi secondo e terzo gol per chiudere la pratica. Tradotto, una volta rotto il ghiaccio il Rimini inserisce il pilota automatico e se ne va, stesso menù dell’anno scorso. Bisogna ora capire se in serie C contro avversari più forti tutto ciò sia possibile.

Triangolare e Pescara

Ieri e oggi i biancorossi in campo (a Santarcangelo e a Rivazzurra) per sistemare i cingoli quindi domani seduta mattutina e poi trasferimento nelle Marche a Civitanova per il triangolare con la squadra locale e la Sambenedettese (ore 20). Il Rimini giocherà le prime due partite.

Infine domenica 21 agosto terzo test di lusso dopo quelli con Perugia e Padova visto che a Silvi Marina i biancorossi sfideranno il Pescara (ore 17) che milita in serie C. Poi per il 28 si sta organizzando un altro incontro.