Calcio C, Rimini-Cesena via alla prevendita: dalle 16 di oggi per i tifosi biancorossi, da domattina alle 9 per i tifosi bianconeri

La prevendita dei biglietti per la partita Rimini-Cesena si è aperta oggi alle 16 per la sola tifoseria locale.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Centralissima : Intero € 25,00 – Ridotto € 22,00;

: Intero € 25,00 – Ridotto € 22,00; Centrale: Intero € 22,00 – Ridotto € 19,00;

Intero € 22,00 – Ridotto € 19,00; Laterale Est e Distinti : Intero € 15,00 – Ridotto € 12,00;

: Intero € 15,00 – Ridotto € 12,00; Curva Est: Intero € 11,00 – Ridotto € 9,00;

Le riduzioni saranno riservate a invalidi, over 65, donne. I ragazzi dai 4 ai 17 anni potranno acquistare un tagliando al prezzo di € 2,00 nei seguenti settori: Laterale Est – Distinti – Curva Est.

Per acquistare il tagliando di accesso sarà necessario esibire un documento di identità in corso di validità e che riporti l’indirizzo di residenza, sia per gli adulti che per i bambini. Ogni persona potrà acquistare una massimo di 4 biglietti compreso il proprio. L’acquisto dei biglietti di Tribuna Centralissima e Laterale Est sarà possibile solo ai botteghini dello stadio comunale “Romeo Neri”.

I botteghini dello stadio saranno aperti nei seguenti giorni ed orari:

Giovedì 08 settembre: dalle 16 alle 19.30;

Venerdì 09 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30;

Sabato 10 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19:30;

Domenica 11 settembre: dalle 10 alle 14:45 con orario continuato;

I tagliandi di accesso potranno essere acquistati anche presso i seguenti rivenditori autorizzati:

Tabaccheria Pruccoli

Viale Vespucci, 69 ang. Viale Cormons Rimini (RN) – Telefono 0541 51917 solosolo1@tin.it

Aperto tutti i giorni dalle 07 alle 23

Visit Rimini c/o Ufficio Turistico Stazione

Piazzale Cesare Battisti, 1 Rimini (RN) – Telefono 0541 51331

stazione@visitrimini.com

Lun-Sab: dalle 09 alle 13 – Domenica chiuso

Tabaccheria Romani

via Popilia, 5 Rimini (RN) – Telefono 0541 742702

gabrieleromani96@yahoo.it

Lun-Sab: dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 20 – Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19

Millenium Bar Tabaccheria

via Carlo Porta, 44 Rimini (RN) – Telefono 0541 384109

milleniumtab@gmail.com

Lun-Sab: dalle 7 alle 20.30 – Domenica dalle 7 alle 13:30

SantarcangeloEventi

Via Pascoli, 22 Santarcangelo di Romagna (RN) – Telefono 0541 622318/623818 – Fax 0541 329785

info@santarcangeloeventi.it

Lun-Sab: dalle 6.30 alle 23 – Domenica dalle 7.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 23

Tabaccheria della Piazza

Via Molari, 10 Santarcangelo di Romagna (RN) – Telefono 0541 625407

tabaccheriadellapiazza@gmail.com

Lun-Dom: dalle 8 alle 20

Free Shop c/o Centro Commerciale Atlante

Via Tre Settembre,17 Dogana – Repubblica di San Marino (RN) – Telefono 0549 905767

info@freeshop.sm

Caffetteria Mazzini

Via Mazzini, 7 Cattolica (RN) – Telefono 0541 967041

bicio67@gmail.com

Lun-Ven: dalle 14 alle 20 e dalle 21.30 alle 2 – Sabato dalle 21.30 alle 3 – Domenica chiuso

Si precisa, inoltre, che per questa partita non sarà possibile acquistare biglietti online e non sarà possibile effettuare il cambio di utilizzatore.

La vendita dei tagliandi per i soli settori di Curva Ovest e Laterale Ovest sarà aperta domani, alle 9, presso il Centro Coordinamento, sito in via Veneto 19 a Cesena. Il Coordinamento sarà aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (sabato pomeriggio solo in caso di disponibilità di biglietti).

Su disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti della provincia di Forlì Cesena potranno acquistare il proprio tagliando di accesso solamente nei seguenti settori:

Curva Ovest: € 11,00 + diritti di prevendita di € 1,50 – Prezzo Unico;

Laterale Ovest: € 15,00 + diritti di prevendita di € 1,50 – Prezzo unico;

Si precisa che la vendita dei tagliandi per il settore Laterale Ovest sarà riservato ai soli possessori di Fidelity Card del Cesena Football Club.

La vendita dei tagliandi per i settori di Curva Ovest (1.282 biglietti) e Tribuna Laterale Ovest (539 biglietti) sarà aperta fino a sabato 10 settembre, alle ore 19. in entrambi i settori l’accesso sarà gratuito per bambini fino a quattro anni non compiuti.