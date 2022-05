Calcio C play-off, il Cesena pesca il Monopoli: domenica in campo alle ore 20, giovedì 12 alle ore 20.45

E’ il Monopoli l’avversaria del Cesena ai play-off. E’ l’esito del verdetto dei sorteggi per il turno nazionale play-off. Nei prossimi minuti è atteso l’annuncio ufficiale, ma la gara d’andata in programma domenica 8 maggio in Puglia si giocherà alle ore 20 in quanto da oggi a domenica la città pugliese sarà “bloccata” per l’arrivo presso il Convento di San Francesco da Paola della Reliquia del bastone di San Francesco di Paola, il bastone usato dal Santo durante la sua esistenza terrena. La manifestazione religiosa terminerà domenica con l’evento che alle ore 16.30 vedrà, alla Banchina Solfatara del porto, l’approdo della statua del Santo e successivamente processione verso il convento lungo le vie principali della città. Visto l’orario di inizio gara, non saranno molti i tifosi del Cesena che scenderanno in Puglia.

La gara di ritorno di giovedì 12 maggio si giocherà all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi alle ore 20.45. Il Cesena nella sua storia non ha mai sfidato il Monopoli.

Ecco gli abbinamenti emersi dal sorteggio di questa mattina in Lega Pro. Feralpisalò-Pescara, Foggia-Virtus Entella, Palermo-Triestina, Cesena-Monopoli, Renate-Juventus Under 23.