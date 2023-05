Calcio C play-off, Il 2023 del Cesena è d’oro: una sola sconfitta e una media di 2,27 punti a partita

A oltre due mesi di distanza fa ancora male, specialmente a chi ha ancora il coraggio o la voglia di consultare la classifica finale, ma questa è un’altra storia che ormai non conta più. Il 2-1 incassato all’Orogel Stadium dalla Reggiana il 20 febbraio resta al momento l’unico scivolone del Cesena nel 2023. Proprio così: nei primi quattro mesi del nuovo anno il Cavalluccio ha perso solo una partita, seppur importantissima, mentre la penultima sconfitta dista più di cinque mesi e risale al 29 novembre 2022 (Lucchese-Cesena 1-0, gol di Franco). Considerando che ai bianconeri allenati da Domenico Toscano basterà non perdere, nel primo turno dei play-off al quale parteciperanno a fine mese, si tratta indiscutibilmente di una buona notizia.

Le magnifiche tre

Nei tre campionati professionistici italiani, dalla Serie A ai tre gironi di Serie C, ci sono solo altre due squadre che hanno perduto una sola partita nel 2023. Entrambe provengono dalla Liguria: si tratta del Genoa e dell’Entella. La squadra di Gilardino, sempre più vicina al ritorno in A, è quella imbattuta da più tempo: l’unica sconfitta dell’anno risale al 4 febbraio 2023 sul campo del Parma (2-0). Sedici giorni dopo è arrivato il ko del Cesena contro la Reggiana, mentre l’unica sconfitta dell’Entella si è materializzata proprio al Manuzzi il 15 marzo, un rotondo 4-0 determinante per garantire al Cavalluccio il vantaggio nello scontro diretto e per permettere ai bianconeri di chiudere al secondo posto in classifica.

Le altre

In Serie A solo la prima della classe tiene il passo di Genoa, Cesena e Entella: il Napoli, ovvero la squadra meno battuta del 2023 con tre sconfitte, rimediate contro Inter, Lazio e Milan. Scendendo in B, alle spalle del Genoa ci sono tre squadre con due sconfitte: il Frosinone, il SudTirol e il Cagliari. I ciociari (promossi in A lunedì) hanno perso contro il Parma e il Cosenza, gli uomini di Bisoli si sono arresi contro Bari e Ascoli mentre i sardi sono caduti a Modena e a Parma. A tre sconfitte, invece, ci sono il Bari (Palermo, Perugia e Ternana) e il Como (Cagliari, Frosinone e Venezia). Interessante la tendenza in Serie C, che riguarda molto più da vicino il Cesena anche in chiave play-off. Nel Girone A occhio alla risalita del Padova di Bortolussi, che nel 2023 ha perso solo contro Pergolettese e Renate. Alle spalle dei biancoscudati ci sono la FeralpiSalò, che ha chiuso la stagione con la promozione in B, e la sorprendente Virtus Verona di Gigi Fresco, che hanno incassato 3 ko. Detto che nel Girone B solo la Reggiana si avvicina a Cesena ed Entella (due ko per gli emiliani contro Ancona e liguri), nel raggruppamento meridionale ci sono tre squadre con due sconfitte nel 2023. Si tratta del già promosso Catanzaro (battuto dalla Viterbese e dal Potenza all’ultima giornata), del Crotone secondo classificato (ko contro Avellino e Cerignola) e della grande sorpresa Picerno, che ha perso solo contro Monopoli e Pescara.

Media-punti

Restando al ruolino di marcia del 2023, proprio l’Entella è la miglior squadra d’Italia con 43 punti in 18 partite, che valgono una media di 2,38 punti a partita. Al secondo posto c’è il Catanzaro (2,33, escludendo il successo in Supercoppa contro la FeralpiSalò), mentre sul terzo gradino del podio staziona proprio il Cesena, che ha conquistato 41 punti in 18 giornate (2,27), media superiore a quella del Napoli (2,23 con 38 punti conquistati in 17 giornate) e a quella del Genoa (2,18 grazie ai 35 punti in 16 giornate). Le altre due regine della Serie C, ovvero Reggiana e FeralpiSalò, si fermano a 2,05 e addirittura a 1,83 punti a partita, che però sono stati più che sufficienti per alzare le braccia al cielo e festeggiare una storica promozione in Serie B.