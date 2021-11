Calcio C, Pescara lunedì a Cesena senza il portiere Di Gennaro

Ieri pomeriggio i giocatori del Cesena si sono ritrovati a Villa Silvia per iniziare preparare la sfida in programma lunedì sera all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi (fischio di inizio ore 21) contro il Pescara. La seduta è stata aperta da una sessione di esercitazioni sulla tecnica individuale per poi proseguire con una serie di partitelle a tema prima di una partita a ranghi misti. Brambilla ha continuato il percorso di recupero in palestra, mentre Adamoli, Candela e Zecca hanno alternato la corsa a un lavoro con il pallone. L’obiettivo è quello di recuperare Brambilla, Candela e Zecca per lunedì. Oggi seduta pomeridiana, sempre a Villa Silvia.



Pescara, Di Gennaro ko



Venendo agli avversari del Cesena, domenica, nel match vinto 1-0 contro l’Olbia grazie a un gol del cesenate Mirko Drudi, il Pescara ha perso il portiere titolare Di Gennaro, che si è fratturato la clavicola e sarà costretto a restare fuori per almeno tre mesi. Il Pescara sta cercando ora un sostituto e la scelta tra gli svincolati dovrebbe cadere sul trentenne pescarese doc Iacobucci, ex Entella, Parma, Frosinone e Latina (nell’anno dei play-off per la B contro il Cesena di Bisoli). Questa sera alle 20.30, intanto, gli abruzzesi saranno impegnati in Coppa Italia di Serie C a Teramo: Auteri darà spazio a tutte le seconde linee.