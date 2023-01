Calcio C, Olbia-Rimini: divieto di trasferta in arrivo per i tifosi biancorossi

Non c’è ancora l’ufficialità ma si va verso il divieto della trasferta ai tifosi biancorossi per quanto riguarda la partita di Olbia in programma domenica in Sardegna. Questo per i fatti accaduti nel derby con il Cesena. Del resto gli stessi tifosi bianconeri domenica a Sassari non c’erano, almeno quelli che abitavano nella provincia di Forlì-Cesena, mentre gli altri sono entrati allo stadio.

È chiaro che chi ha già comprato il biglietto dell’aereo, che difficilmente sarà rimborsato, potrà sempre recarsi in Sardegna domenica ma giusto per fare una gita non certo per entrare allo stadio di Olbia. Per quanto riguarda la squadra, oggi pomeriggio è prevista la ripresa allo stadio Romeo Neri.