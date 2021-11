Calcio C, nessuna limitazione per i tifosi del Cesena a Reggio Emilia

Non ci saranno limitazioni dettate dall’ordine pubblico per i tifosi del Cesena nella trasferta di domenica 14 novembre (ore 14.30) in casa della capolista Reggiana. La prevendita per la gara dovrebbe iniziare lunedì o martedì. Oltre che in classifica, la Reggiana è prima anche nella media di presenze allo stadio, con di 4.256 paganti nelle sei partite giocate al Città del Tricolore. Secondo posto per il Cesena (3.703) e terzo posto per il Modena (3.695).