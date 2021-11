Calcio C, martedì scatta 12: la campagna abbonamenti del Cesena

Dopo i mini-abbonamenti, che “scadranno” lunedì sera con il posticipo Cesena-Pescara (ore 21, diretta su RaiSport), il Cesena lancia la campagna abbonamenti per le ultime 12 giornate. Il nome è proprio un gioco di parole tra le gare rimaste e i tifosi, cioè “l’uomo in più”.

Dodici come le partite che saranno incluse nel pacchetto, dodici come il ruolo che il pubblico bianconero sarà chiamato a ricoprire, quello di “dodicesimo uomo”, scendendo in campo al fianco di Caturano e compagni e indossando idealmente la maglia con quel numero che il Cesena ha ritirato proprio in omaggio alla sua tifoseria.

Esaurita la validità dei mini abbonamenti nella gara col Pescara di lunedì 8 novembre, dal giorno dopo i tifosi del Cavalluccio potranno infatti garantirsi le ultime dodici gare della stagione a partire da quella con la Fermana di domenica 21 novembre. Dodici gare in cui i bianconeri di Viali proveranno a stupire ancora e in cui il popolo bianconero avrà la possibilità di fare di nuovo dell’Orogel Stadium lo stadio più caldo del girone B, primato che deteneva nella stagione 2019-2020: al momento è terzo alle spalle di quelli di Reggiana e Modena, guarda caso le squadre che oggi rispettivamente precedono e seguono in classifica il Cesena.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo al Coordinamento Club Cesena e la vendita si articolerà in due fasi: fino a sabato 13 novembre gli abbonati della stagione 2019-2020 nei settori di distinti e Curva Mare potranno esercitare il diritto di prelazione e confermare così il vecchio posto, mentre la vendita dei posti in tribuna e quella libera sugli altri settori partirà da lunedì 15 novembre e terminerà a poche ore dalla gara con la Fermana.

Cinque sono le categorie di prezzo: oltre a quelle “intero”, “ridotto” (donne, over 65, disabili dal 51% al 99%, militari e ragazzi con età compresa tra 6 e 17 anni) e “bambini 0-5 anni”, ci saranno infatti quella riservata agli abbonati della stagione 2019-2020 e quella per i possessori della fidelity card che potranno beneficiare di un’ulteriore scontistica su tutti settori. Il risparmio può arrivare a più del 40% rispetto al prezzo dei singoli biglietti per tutte le gare. Gli abbonati saranno garantiti nel loro acquisto: se in futuro le disposizioni governative, a seguito di modifiche della situazione epidemiologica, dovessero essere tali da limitare l’ingresso allo stadio e impedire di usufruire il mini abbonamento nella sua totalità, il Cesena Fc provvederà a rimborsare gli abbonati in misura proporzionale agli eventi di cui non avranno beneficiato.

Questi i prezzi per i possessori di fidelity card (tra parentesi il costo dei biglietti per la

singola gara)

TRIBUNA VIP: Intero € 435 (€ 50 + 2 di prevendita); Intero abbonato 2019-2020: € 410 (€ 50 + 2 di prevendita); ridotto € 315 (€ 35 + 2 di prevendita); bambini 0-5 anni € 10 (€ 3 + 2 di prevendita).

TRIBUNA NUMERATA: Intero € 230 (€ 25 + 2 di prevendita); intero abbonato 2019-2020: € 215 (€ 25 + 2 di prevendita); ridotto € 155 (€ 17 + 2 di prevendita); bambini 0-5 anni € 10 (€ 3 + 2 di prevendita)

DISTINTI SUPERIORI: Intero € 150 (€ 18 + 2 di prevendita); intero abbonato 2019-2020: € 145 (€ 18 + 2 di prevendita); ridotto € 100 (€ 13 + 2 di prevendita); bambini 0-5 anni € 10 (€ 3 + 2 di prevendita)

DISTINTI INFERIORI: Intero € 130 (€ 15 + 2 di prevendita); intero abbonato 2019-2020 : € 120 (€ 15 + 2 di prevendita); ridotto € 85 (€ 11 + 2 di prevendita); bambini 0-5 anni € 10 (€ 3 + 2 di prevendita)

CURVA MARE: Intero € 105 (€ 12 + 2 di prevendita); intero abbonato 2019-2020: € 95 (€ 12 + 2 di prevendita); ridotto € 70 (€ 8 + 2 di prevendita); bambini 0-5 anni € 10 (€ 3 + 2 di prevendita)