Calcio C, Lewis: “Cesena, siamo pronti per salire di categoria”

Le giornate di Robert Lewis hanno l’aria di essere molto più lunghe di quelle dei comuni mortali. Sa quando i suoi impegni inizieranno, non sa quando il lavoro quotidiano terminerà. La certezza è data dal fatto che prima di andare a dormire, o nella sua abitazione di Pesaro o nell’appartamento di proprietà del Cesena nel quale si appoggia quando fa tardi in sede, allo scoccare della mezzanotte ci sarà la telefonata di John Aiello, l’altro co-presidente del club nonché la metà della Jrl Investmente Partners. «Stiamo al telefono fino all’una o alle due di notte, per aggiornarci su quanto accaduto durante la giornata, perché tra quanto faccio io a Cesena e quanto fa John negli Stati Uniti di cose ne succedono tante ogni giorno. Poi programmiamo quello che andrà fatto il giorno successivo».

Robert Lewis, a mettere in contatto lei e John Aiello, meno di due anni fa, sono stati il calcio e l’Italia: una trattativa per il Catania poi abortita. Da allora vi siete uniti e l’impressione è che andiate d’amore e d’accordo…

«Così dicono tutti. Però è vero, noi siamo molto legati. Siamo famiglia. C’è molto feeling e così risulta più naturale dividerci i compiti. Nel lavoro funzioniamo molto bene perché abbiamo competenze e storie diverse. Abbiamo skills, capacità, complementari e grande rispetto reciproco. In questo momento, oltre al Cesena, stiamo lavorando a un progetto interessante negli Usa di cui non possiamo parlare per la clausola di riservatezza. Comunque, tengo a sottolineare che io il mio tempo lo dedico al 100 per cento al Cesena Fc».

Mancano due giorni al debutto nei play-off. Quali sensazioni ha?

«Sono molto fiducioso. Ho appena parlato con Viali e mi ha detto che quasi tutti i giocatori sono a disposizione per la gara di Monopoli. A livello logistico, il sorteggio ha reso i preparativi un po’ più difficili, però io sono molto ottimista perché siamo arrivati ai play-off nel modo giusto: con il 3° posto e con le ultime due partite ben giocate».

Nel caso in cui i play-off non dovessero andare come voi sperate, si sente di dire che il Cesena l’anno prossimo giocherà per vincere la Serie C?

«Io in questo momento non penso che i play-off non andranno come noi vogliamo che vadano: io sono fiducioso e quindi non faccio queste considerazioni. Dico semplicemente che noi nella prossima stagione saremo pronti a mettere in campo tutto il necessario per riuscire a conquistare la Serie B o per provare a salire in Serie A».

In questi ultimi due mesi sono stati contattati numerosi direttori sportivi e con Viali non è stato avviato alcun discorso per il rinnovo: non pensa che Zebi e Viali non siano stati “protetti”?

«Noi, io e John, abbiamo un rapporto bellissimo con Viali e con Zebi. Siamo tutti d’accordo che l’attenzione nostra deve essere mirata solo sui play-off, sul fare nel migliore dei modi questi play-off. Di tutto il resto se ne parlerà a fine stagione».

Chi sarà a scegliere direttore sportivo e tecnico?

«Noi abbiamo un responsabile dell’area tecnica che è e sarà Massimo Agostini. Le scelte saranno collettive e condivise».

Dalla prima squadra al settore giovanile: come pensate di strutturarlo?

«Per quanto riguarda l’organigramma, non credo sia necessaria la figura di un presidente. Di sicuro il ruolo centrale lo avrà il responsabile che dovrà dirigere e gestire il settore giovanile nel modo migliore».

Cosa accadrà con l’Accademia?

«Legalmente, l’Accademia è slegata dal Cesena Fc fin dalla nascita, anche se ci sono persone presenti sia nell’una che nell’altra società. La scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare di ciò che potrà essere e presto decideremo come sarà la collaborazione dal 1° luglio in avanti».

Nei vostri progetti c’è anche l’acquisizione del settore femminile?

«Vorremmo farlo. Non so se già nel corso di quest’anno o se rimanderemo all’anno prossimo, ma prima o poi lo faremo. Quindi, sì, il calcio femminile farà parte della nostra famiglia». (Intervista integrale sul Corriere Romagna in edicola)