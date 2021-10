Calcio C, la torcia lanciata dalla curva dell’Ancona verso i tifosi del Cesena

Una sfida piuttosto calda quella di domenica al Manuzzi di Cesena per la sfida tra i bianconeri e l’Ancona Matelica, con oltre 1.600 tifosi marchigiani (supportati dai gemellati napoletani) in curva ospiti. Il servizio d’ordine ha lavorato nel modo migliore impedendo contatti tra i tifosi, ma il momento di maggiore tensione si è verificato durante il primo tempo, con lo sconsiderato lancio di una torcia dal settore ospiti verso un gruppo di tifosi del Cesena nei distinti superiori. Scontata una multa salata in arrivo per la società marchigiana.