Calcio C, la prevendita di Virtus Verona-Cesena

Per una volta niente biglietti al centro coordinamento di via Plauto per i tifosi bianconeri. E' infatti scattata la prevendita in vista della gara Virtus Verona-Cesena, in programma domenica 8 settembre (ore 15) allo stadio Gavagnin Nocini. Due sono le modalità attraverso cui i tifosi bianconeri potranno procurarsi il biglietto (a dieci euro) per il settore ospiti: on line registrandosi al sito diyticket.it e scegliendo tra l’opzione del ritiro presso i punti vendita Sisal o la ricezione via mail del biglietto (entro le ore 19 di sabato); oppure contattando il call center (al numero gratuito 06 0406) entro le ore 13 della vigilia dell’incontro e ritirando il tagliando sempre nei punti vendita Sisal.

La prevendita si chiuderà sabato alle 19 e il giorno della gara i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi.

