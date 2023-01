Calcio C, in trasferta, ma non allo stadio: la domenica surreale dei tifosi del Cesena a Sassari

Due mesi fa ad Olbia i sostenitori bianconeri erano oltre 160 e altrettanti, forse di più, sarebbero stati oggi a Sassari, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria sul Rimini. Invece, a causa degli incidenti avvenuti a Ponte Pietra due ore prima del derby, la seconda trasferta stagionale in Sardegna è stata vietata ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena. Non tutti, però, rinunceranno al viaggio sull’isola, considerato che il biglietto aereo Bologna-Alghero, che era stato acquistato in largo anticipo, non è rimborsabile. Ma chi andrà, lo farà pure per evidenziare l’ingiustizia di una decisione che penalizza chi nulla aveva a che fare con quegli episodi violenti. Anche perché non ci sono precedenti negativi con la tifoseria della Torres.

Con il rammarico di non potere essere spettatori sugli spalti, i tifosi si trasformeranno in “turisti per caso” in Sardegna, si faranno una toccata e fuga di una dozzina di ore e coloro che avevano prenotato al ristorante hanno già confermato la loro presenza. Insieme, poi, guarderanno la partita sull’app di TeleRomagna (che trasmette Torres-Cesena in diretta sul canale 14 del digitale) o su ElevenSports, con la speranza di poter salutare la squadra al ritorno all’aeroporto. In realtà, nel settore ospiti e in tribuna, ci saranno tifosi romagnoli, come quelli che risiedono nelle province di Ravenna e Rimini. Nel settore ospiti saranno in 7 mentre per quanto riguarda la tribuna non ci sono ancora dati ufficiali.

Non potranno invece volare in Sardegna quegli sportivi che dovevano salire sul charter Forlì-Alghero allestito dal Cesena Fc. Le restrizioni imposte dal prefetto di Sassari hanno obbligato anche la società bianconera a giustificare la richiesta di accrediti in tribuna per i propri tesserati e collaboratori residenti a Forlì-Cesena.