Calcio C, in casa Cesena è pronta una coppia inedita in difesa

Cinque gol incassati nelle ultime tre partite e una porta che non resta chiusa dal 13 marzo, in occasione del blitz a Pistoia. Da insuperabile, la difesa (o meglio, la fase difensiva) del Cesena è diventata decisamente più vulnerabile contro Pescara, Reggiana e Fermana, tre gare nelle quali Nardi è stato sempre battuto almeno una volta nonostante i numerosi salvataggi dell’ultima settimana. Dopo due big e un cliente scomodo come la Fermana, domenica al Manuzzi arriva la Virtus Entella, il cui attacco dinamitardo (58 reti, solo Modena e Reggiana hanno segnato di più) metterà a dura prova la difesa del Cesena. O, se preferite, quel che resta della difesa del Cesena al centro.

Emergenza

La contemporanea squalifica di Andrea Ciofi e Lorenzo Gonnelli ha inevitabilmente complicato la marcia di avvicinamento del Cavalluccio al big-match dell’Orogel Stadium, anche perché nel frattempo un titolarissimo del girone d’andata come Erasmo Mulè continua a essere irreperibile, mentre Rosario Maddaloni non è ancora pronto per riprendere possesso della difesa a un anno dal primo infortunio al crociato. I centrali regolarmente a disposizione di Viali restano tre: Cesare Pogliano, Nicholas Allievi e Tomas Lepri. Il gigante della Primavera, che ieri ha festeggiato un anno dal debutto tra i professionisti (da centravanti nel recupero contro il Gubbio dello scorso campionato), in questa stagione ha totalizzato appena 37 minuti in C, subentrando a Olbia nel girone d’andata e ad Ancona nel ritorno, mentre l’unica gara da titolare risale curiosamente a Cesena-Entella 1-2 di Coppa Italia a settembre. Salvo improbabili sorprese, al centro della difesa ci saranno gli unici due superstiti senior, ovvero Pogliano ed Allievi, che in questa stagione sono stati i due difensori meno utilizzati (il secondo è arrivato a gennaio) e che non hanno mai giocato insieme.

Il gioco delle coppie

Nelle prime 34 giornate, cioè dal debutto contro il Gubbio nel mese di agosto alla sfida di domenica scorsa disputata allo stadio Recchioni, sono state schierate ben otto coppie diverse al centro della difesa dal primo minuto. La coppia più utilizzata è purtroppo “scoppiata” prima di Natale al Barbetti: si tratta del tandem Mulè-Ciofi, che è stato proposto 12 volte da Viali fino al grave infortunio muscolare che sta tenendo fuori da oltre tre mesi lo juventino. In queste 12 partite, con i due classe 1999 davanti a Nardi, il Cavalluccio ha conquistato 22 punti (1.83 a gara) e incassato 12 reti. La seconda coppia più utilizzata è quella che in estate era stata designata come titolare: Gonnelli-Ciofi. Insieme hanno giocato 7 partite, con il debutto stagionale che è arrivato solo a dicembre contro il Montevarchi, per colpa dei numerosi problemi fisici del difensore livornese. La media-punti cala (1.57), ma migliora il dato dei gol incassati (0.57). Sul terzo gradino del podio ci sono Pogliano e Ciofi, che insieme hanno giocato 6 partite. Numeri alla mano (ma il dato è ovviamente abbastanza relativo, perché poi entrano in gioco anche le sostituzioni o i cambi di ruolo, come nel caso di Ciofi) è la coppia più affidabile: 13 punti (2.16) e appena 3 gol incassati (0.5). Nel corso della stagione Viali ha anche proposto Mulè e Gonnelli (4 volte), Pogliano e Gonnelli (2), Pogliano e Mulè (1), Ciofi e Allievi (1) e infine Gonnelli e Allievi (1) domenica a Fermo. Ora la palla passa a Pogliano e allo stesso Allievi.

BallottaggioFrieser-CaturanoMissiroli titolare?

Sotto una pioggia intensa, al centro Rognoni sono cominciate ieri mattina le prove tattiche generali in vista del match contro la Virtus Entella. Dopo una sessione di videoanalisi dedicata alla squadra ligure, ad occupare l’intera seduta è stata una partitella a ranghi misti all’interno della quale il tecnico William Viali ha provato una serie di situazioni di gioco sia in fase di possesso palla che in chiave difensiva. Per quanto riguarda l’undici da mandare in campo domenica, la difesa sembra fatta (torna Candela) mentre dalla cintola in su gli unici sicuri del posto dovrebbero essere Steffè, Pierini, Pittarello e Bortolussi. Per la scelta degli altri uomini, molto dipenderà anche dal modulo: con il 4-4-2 favorito Frieser a destra, altrimenti davanti scalpita Caturano. Molto probabile il ritorno dal primo minuto di Missiroli a centrocampo. Ancora fuori Mulè e Rigoni, oltre a Ciofi e Gonnelli squalificati.

L’avvicinamento alla sfida di domenica (ore 14.30) all’Orogel Stadium proseguirà oggi pomeriggio ancora a Villa Silvia. Verso Montevarchi, invece, la Lega ha bocciato la richiesta del Cesena di giocare alle 14.30: sabato 9 in Toscana la palla al centro è fissata alle 17.30 come da calendario.