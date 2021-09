Calcio C, Imolese-Siena diretta live

IMOLESE-SIENA 0-0

IMOLESE (4-3-3): Santopadre; Lia, Angeli, Rinaldi, La Vardera; A. Lombardi, D’Alena, Benedetti; Padovan, De Sarlo, Matarese (1′ st L. Lombardi). In panchina: 12 Hysi, 22 Rossi, 11 Liviero, 19 Boccardi, 23 Cerretti, 4 Boscolo Chio, 17 Masella, 10 Turchetta, 20 L. Lombardi, 29 Belloni. Allenatore: Gaetano Fontana.

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Terzi, Milesi, Favalli; Cardoselli, Acquadro, Bani; Lores Varela, Paloschi, Guberti. In panchina: 12 Mataloni, 3 Terigi, 5 Farcas, 23 Marcellusi, 29 Darini, 8 Pezzella, 15 Montiel, 16 Zaccone, 24 Bianchi, 7 Disanto, 11 Karlsson, 97 Amoruso. Allenatore: Alberto Gilardino.

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria.

AMMONITO: Acquadro.

NOTE: Angoli 5-7.

8′ st Partita ora molto divertente con continui cambi di fronte e squadre che si affronta a viso aperto

6′ st Buona azione sull’asse A. Lombardi-Benedetti con il primo che riesce far partire il destro murato da un monumentale Terzi

4′ st Proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva l’occasione più nitida del match per il Siena. Il tiro di Mora viene deviato da Paloschi che non riesce a trovare la porta, ma la palla diventa buona per Terzi che lascia partire il sinistro su cui Santopadre si deve suparare

3′ st Rincomincia subito con un calcio d’angolo il secondo tempo di un Siena pronto a tutto per cercare i 3 punti

1′ st Rincomincia il match, l’Imolese ha inserito L. Lombardi e Liviero per Matarese e Padovan

Il primo tempo si è chiuso con le squadre ancora inchiodate sullo 0-0. Imolese meglio nella prima parte con Lanni costretto ad un gran bel intervento sugli sviluppi di un corner. Con l’andare dei minuti ha preso campo il Siena costantemente nel centrocampo imolese ed estremamente pericolosa sull’acrobazia di Varela a sfiorare il palo lontano di Santopadre.

46′ pt Non succede nulla nel recupero squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

45′ pt Un minuto di recupero

43′ pt Guizzo di Guberti che si libera di Lia, ma al momento del cross stecca la palla che finisce sul fondo

42′ pt Azione pericolosissima del Siena sul cross di Cardoselli sul quale arriva Varela che nonostante fosse defilato sulla sinistra si è coordinato al meglio andando molto vicino ad un eurogol

40′ pt Ammonito Acquadro per presunto dallo su Benedetti, il problema è che il fallo è stato commesso da Paloschi. Da qui le proteste del centrocampista, senza però trovare il cambio di decisione

38′ pt Uscita di Santopadre che anticipa Paloschi lanciato in profondità da Cardoselli

38′ pt Sono addirittura 3 i corner consecutivi per l’Imolese che però non riesci mai ad essere pericolosa

36′ pt Nuovo calcio d’angolo per l’Imolese conquistato da A. Lombardi liberatosi al tiro poi deviato in corner da Terzi

33′ pt Un paio di situazioni pericolose sugli sviluppi di calci d’angolo vengono neutralizzate senza patemi dall’Imolese che è sotto pressione ma sin qui non ha concesso particolari occasioni

31′ pt Cross di Mora per il colpo di testa di Paloschi che incorna senza dare né forza né angolo alla palla

29′ pt Rimessa di Varela che cerca subito in profondità Paloschi bravo Angeli a proteggere l’uscita dopo aver avuto la meglio nel duello fisico

27′ pt Conclusione al volo sulla ribattuta del calcio d’angolo: il terzino toscano è bravo a tener basso il pallone, ma Santopadre è attento nella presa

26′ pt Siena con un gioco certo non spumeggiante, ma pronto a far valere il talento offensivo con lampi di pura classe

24′ pt Tiro di Paloschi deviato da Rinaldi, Santopadre non riesce ad evitare il calcio d’angolo

23′ pt Guberti si libera dalla sinistra e lascia partire un cross molto pericoloso su cui Paloschi non arriva

21′ pt Sempre palla bassa e tanto gioco dal fondo per i ragazzi di Fontana che continuano a prendersi rischi con tanta personalità

19′ pt Cross di Matarese per De Sarlo che tuttavia non trova il pallone un filino arretrato

18′ pt Cross di Benedetti dalla sinistra, non arriva sul pallone Padovan

16′ pt Dopo i primi minuti ad appannaggio dei padroni di casa ora è il Siena a fare la partita

14′ pt Fallo di D’Alena a centrocampo battuto da Guberti liberato di testa da un attento Angeli

12′ pt Punizione dalla tre quarti per il Siena, ma Paloschi in area non riesce a controllare

10′ pt Colpo di testa di Paloschi sul primo calcio d’angolo per il Siena. La palla finisce alta senza impensierire Santopadre

7′ pt Sul calcio d’angolo successivo A. Lombardi spizza e Lanni è costretto ad un gran intervento perché nella mischia sulla linea di porta riesce ad eludere l’intervento di Benedetti

6′ pt Gran bell’azione dell’Imolese che gioca tutto di prima e costringe Terzi a mettere in corner in scivolata

5′ pt L’Imolese conquista il primo calcio d’angolo del match, ma Lombardi non riesce ad indirizzare verso la porta il suo tiro

3′ pt Inizio a ritmi bassi con un lungo giro palla tra i difensori per l’Imolese che deve fare i conti con il pressing alto del Siena

1′ pt Inizia il match, primo pallone tra i piedi del Siena

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Pochi istanti ed inizierà il match

Dopo aver conquistato quattro punti nelle ultime due trasferte (0-3 a Viterbo e 0-0 a Cesena), l’Imolese torna in campo alle ore 17.30 al Romeo Galli, dove finora ha disputato una sola gara, contro la Lucchese al debutto, perdendola. Avversaria oggi della squadra di Fontana sarà il Siena, club ripescato ma che sul mercato non ha badato a spese, come dimostrano i tesseramenti di Paloschi, Terzi e del nazionale islandese Karlsson e di Lores Varela. Non a caso, la formazione allenata da Gilardino dopo 3 giornate guida la classifica.

In casa Imolese, Fontana deve rinunciare allo squalificato Vona e all’infortunato Torrasi. Niente da fare neppure per il portiere Gian Maria Rossi: il provino sostenuto questa mattina non è stato superato: gioca Santopadre. In difesa Lia e La Verdera saranno i due terzini.