Calcio C, Imolese: Savini nominato direttore generale

Tre assenze sicure e tre ritorni. Il conteggio in casa Imolese è pari in vista della sfida di domenica a Pontedera, visto che saranno tre gli assenti certi per Antonioli che dovrà certamente fare a meno degli infortunati Rossi e Mamona e dello squalificato Serpe. Il posto di Rossi fra i pali sarà occupato, come nelle ultime uscite, da Molla mentre il posto di Serpe sarà occupato da Camilleri, al rientro dalla squalifica al pari di Zanon e D’Auria, tutti candidati ad un ruolo da titolari nella squadra che giocherà la seconda gara consecutiva in Toscana. Detto che a Pontedera Antonioli potrà contare anche su De Feo (uscito anzitempo al Brilli Peri), la sfida contro i toscani sarà anche la prima con un ruolo ufficiale per Ulisse Savini, che ieri è stato nominato ufficialmente direttore generale dell’Imolese.

La nomina di Savini, che era entrato in società a gennaio come consulente del patron Deni, riempie una casella che era rimasta libera dopo le dimissioni di Cutrufo del 7 marzo scorso. Savini, laureato in Legge e con un master in magistratura, occuperà quindi un ruolo importante all’interno della società rossoblù che sabato scorso ha visto il ritorno sugli spalti del presidente Francesco Coppa.