Calcio C, Imolese e Gubbio impattano sul 2-2

Finisce con un divertente 2-2 il match tra Imolese e Gubbio, capaci di affrontarsi a viso aperto alla ricerca dei tre punti. Il vantaggio è opera del solito Angeli che al 7’ incorna di testa un cross dalla destra. I minuti che seguono sono di pura euforia per l’Imolese che ha almeno 4 occasioni per il raddoppio. Con il passare dei minuti, salgono però gli umbri incapaci, però, di impensierire Rossi sino al gol del 1-1 ad opera di Cittadino ad inizio ripresa su calcio di rigore comandato per un fallo di mano di L. Lombardi. A quel punto la partita torna a farla per davvero la squadra di Fontana che sfiora il nuovo vantaggio ancora in un paio di occasioni, con Ghidotti vero protagonista. A suonare però come doccia fredda al 30’ arriva la marcatura di Sainz Maza bravo a trasformare al volo un cross con il contagiri di Bulevardi. La reazione è comunque quella di una squadra consapevole dei propri mezzi e così pochi minuti più tardi arrivo il gol del definitivo 2-2 opera di Matarese.