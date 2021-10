Calcio C, Imolese corsara ad Olbia: in gol Angeli e Benedetti

Una solida Imolese torna alla vittoria sbancando Olbia per 0-2. Tre punti fondamentali che rilanciano la corsa dei rossoblù di Fontana, sostenuti sull’isola da 12 tifosi in vista di un importante settimana che propone tre impegni con il prossimo fissato per martedì alle 21 quando al Galli arriverà la Pistoiese.

Ottimo l’atteggiamento dei romagnoli, bravi a neutralizzare la partenza incisiva dei padroni di casa salvo poi guadagnare campo e chiudere sullo 0-2 il primo tempo. Il vantaggio è opera di Angeli che al 26’ mette in rete un pallone vagante in area piccola sugli sviluppi di un corner. La rete dello 0-2 è invece tutta opera di Benedetti che entra in area in velocità, con un dribbling supera Boccia e con il sinistro incrociato buca ancora la rete dei padroni di casa. Nel secondo tempo la pressione sarda è costante, Melgrati compie diversi buoni interventi su Udoh, Ragatzu e Mancini tenendo la porta inviolata sino al triplice fischio.