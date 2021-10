Calcio C, Imolese bella per metà: 1-1 con la Pistoiese

L’Imolese non completa l’opera e subisce la rimonta della Pistoiese pareggiando per 1-1 al Galli. Partenza con la quinta ingranata per i padroni di casa che al 10’ vanno in vantaggio con Liviero che libera un potente sinistro al volo dalla distanza. I ragazzi di Fontana sino alla metà del primo tempo sono devastanti e Padovan con un sinistro a giro colpisce in pieno la traversa del possibile raddoppio. Con l’andare del match la Pistoiese, però, prende campo e fiducia e Martina mette in seria difficoltà Lia sulla sinistra. Tra la fine del primo tempo e per tutto l’arco della ripresa i toscani fanno la partita e sfiorano il gol a più riprese che arriva solo al 42’ ad opera del neo entrato Romano servito dal solito Martina. Un pareggio che fa muovere la classifica ai romagnoli sempre saldamente in zona play-off, ma che contro il fanalino di coda potevano far sicuramente qualcosa in più. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato alle ore 17.30 quando al Galli arriverà il Grosseto.