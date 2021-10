Calcio C, il tifo del Cesena si è rimesso in moto: come acquistare i biglietti per Pesaro

Tra Imola e Pesaro ci sono 120 chilometri di autostrada, ma anche un anno e 8 mesi di distanza. Il 16 febbraio 2020 il Cesena banchettava al Romeo Galli davanti a un migliaio di tifosi bianconeri in festa, che si alzarono in piedi per rendere omaggio alle 300 partite di Beppe De Feudis e alle doppiette di Caturano e Zerbin per un 1-4 che inaugurò la lunghissima striscia di successi esterni di Viali da allenatore del Cavalluccio. Imolese-Cesena è stata l’ultima trasferta con i tifosi della curva Mare al seguito. Poi sono arrivati il lockdown, la sospensione del campionato 2019-2020, i 19 viaggi a porte chiuse della scorsa stagione e le 4 trasferte a ranghi ridottissimi di quest’anno, con i 30 di Lucca, i 25 di Viterbo, gli 11 di Olbia e i 20 di Grosseto. Sabato, un anno e otto mesi dopo Imola, il Cesena tornerà ad essere accompagnato da un massiccio gruppo di tifosi.



«Torniamo»



L’annuncio è arrivato martedì sera con il comunicato pubblicato sui canali social della curva Mare: «L’attesa è finita, dopo più di un anno torniamo a seguire il Cavalluccio in casa e in trasferta. Ora che alcune regole vengono meno, prima tra tutte il distanziamento, proveremo a ricominciare da dove ci siamo lasciati il 23 febbraio 2020 (giorno di Cesena-Vicenza, ndr). Ci auguriamo di non dover rivedere la nostra decisione in caso di nuove norme, multe o diffide per posti non rispettati o mascherine abbassate. Dalla trasferta di Pesaro i gruppi della Curva Mare torneranno al proprio posto».



Tutto esaurito?



Vista l’elevata richiesta di biglietti la Vis Pesaro ha riservato due spazi ai tifosi del Cesena, che avranno a disposizione 375 biglietti per il settore ospiti e 181 biglietti per la tribuna laterale, che a Pesaro altro non è che il prolungamento dello stesso settore. Ieri sono stati staccati 341 dei 556 biglietti disponibili. I restanti 215 sono acquistabili fino alle 19 di domani sul sito vivaticket, al Coordinamento (oggi e domani dalle 15 alle 19) o alla tabaccheria Stridi di via Cervese (dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30).