Calcio C, il Rimini riparte dall’Entella. Gaburro: “Un’altra gara di livello”

Dopo la sconfitta di Cesena, tempo di anticipo per il Rimini, che domani alle 14.30 riceve l’Entella al Romeo Neri: “Non sarà facile – ha detto il tecnico Marco Gaburro – ma nemmeno all’andata è stata facile (e il Rimini si impose 0-2 in Liguria, ndr). Sono partite sempre di livello, come abbiamo visto nel derby, contro squadre di prima fascia, che interpretano il calcio in maniera diversa. Bisogna non sbagliare niente, abbiamo visto nel derby cosa è successo in una situazione finale su mischia. Lo stesso varrà domani con qualcosa di diverso sul piano tattico”.

Innegabile il valore della squadra di Volpe: “L’Entella sul piano tecnico può essere messa tra le prime due, forse le prime tre. Ha avuto un percorso meno regolare rispetto a Cesena o Reggiana, ma i punti fatti sono stati tanti, ha avuto un cambio tattico, probabilmente nelle ultime 4 partite è partita con un modulo diverso. Per me questa scelta è stata dettata dalla ricerca di alzare ancora di più il rendimento”.