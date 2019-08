Calcio C, il Rimini prolunga la campagna abbonamenti

Dopo la vittoria al debutto in campionato contro l'Imolese, il Rimini ha annunciato che la campagna abbonamenti "Io C sarò" proseguirà sino al prossimo 7 settembre. Le tessere sottoscritte sino a sabato hanno raggiunto

quota 1.071.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti, tutti i giorni, nel punto vendita:

– Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 Rimini

Gli uffici del "Romeo Neri" posti sotto la Tribuna Centrale saranno invece attivi mercoledì 28 agosto e mercoledì 4 settembre dalle ore 17 alle 19.30.

Si ricorda che, come di consueto, verrà richiesto un documento di identità (anche per i bambini).

