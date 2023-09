Calcio C, il Rimini e un record negativo che fa arrossire

Il passato presenta subito il conto. Non si fa in tempo a digerire malvolentieri un girone di ritorno come quello dell’anno scorso (nessuna vittoria al Romeo Neri) che non aveva avuto riscontri nell’ultra centenaria storia del Rimini, che arriva un altro numero statistico da far arrossire

Indietro di 74 anni

Infatti il Rimini non perdeva davanti al proprio pubblico alla prima giornata in terza serie dall’11 settembre 1949. Quel giorno il Bolzano vinse con un secco 3-1.

L’ultima in assoluto nel 1995

Invece bisogna risalire al 3 settembre 1995 per vedere il Rimini sconfitto l’ultima volta alla prima giornata in casa. Era il campionato di C2, quarta serie e quella domenica arrivò il Cecina con la sua casacca rossoblù che al minuto 71 trovò il gol vittoria grazie a Barzotti. Quel Rimini arrivò al 7° posto con 46 punti mentre il Cecina retrocesse in serie D piazzandosi al penultimo posto a quota 22.

Negli anni successivi è capitato anche di perdere al debutto in casa, ma non alla 1ª giornata. Ad esempio, un ko si verificò anche l’anno scorso contro il Cesena (0-1 con gol di Corazza).

278 giorni di astinenza

Parallelamente continua a salire impietosamente l’astinenza da vittoria tra le mura amiche. Considerando che la prossima gara in casa sarà venerdì 15 settembre contro la Juventus Next Gen, vuol dire che saranno passati 278 giorni dall’ultimo successo casalingo nella speranza che questo record negativo si fermi lì. Infatti il 2-1 in rimonta all’Ancona il 10 dicembre 2022 rappresenta l’ultima gioia.

Il vizio di andare sotto

Per quanto possa contare il precampionato, anche se di solito un filo logico ce l’ha, anche con l’Arezzo la squadra di Raimondi è andata sotto nel punteggio. Questo segnale era stato lanciato dai test contro la Dinamo Tirana a Santarcangelo (0-1), a Mantova (2-2) e al Neri contro lo United Riccione (1-1). E sempre il comune denominatore è stato il primo tempo con l’unica differenza che al “Martelli” si andò poi al riposo in vantaggio 2-1.

La forza di reagire

Poche le note liete venerdì scorso anche se una va rimarcata: il Rimini ha sempre reagito davanti alle difficoltà della partita, lo aveva sottolineato il precampionato, Dinamo Tirana a parte, e c’è stata la conferma con l’Arezzo.

Sabato con la Torres:partenza al mattinocon un aereo privato

Il potenziale riscatto è fissato per sabato a Sassari contro la Torres. Trasferta che la squadra biancorossa affronterà in giornata: partenza all’alba da Forlì per Alghero con un aereo privato, quindi trasferimento a Sassari in albergo (la gara comincerà alle 18.30) e dopo il match il ritorno immediato a Rimini. Oggi pomeriggio la ripresa a Cattolica.