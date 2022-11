Calcio C, il Rimini confida nel ritorno di Sereni: «Nessuno ci ha mai messi sotto»

Alla vigilia del match contro il Pontedera, Marco Gaburro aveva sottolineato che le scelte e le relative combinazioni offensive al Rimini non mancavano. Ora con l’infortunio piuttosto serio di Federico Mencagli (lesione muscolare al polpaccio), i perduranti problemi di Gian Marco Gabbianelli e Giammario Piscitella, che anche ieri hanno svolto lavoro a parte, e la condizione tutt’altro che brillante di Michele Vano, il raggio d’azione del tecnico veneto si restringe notevolmente in vista del match casalingo di domenica contro la Torres.

L’unica nota lieta, in un quadro per nulla rassicurante, è il pieno recupero di Marcello Sereni che sottolinea con una certa soddisfazione: «Sì, sto rientrando dopo l’infortunio che ho subìto alla caviglia. Sabato il mister mi ha portato con la squadra a Pontedera anche se non ero ancora al meglio, preferendo non mettermi in campo, e così ora ho avuto una settimana in più di lavoro per tornare in condizione. Ormai da giorni sto svolgendo il lavoro completo con il resto della squadra, per la verità la caviglia mi dà ancora un po’ di fastidio, sento ancora un po’ di dolore, ma credo di essere sulla via del completo recupero. E’ un peccato, finora in carriera non mi era mai capitato di stare fuori un mese».

Insomma, si è passati in pochi giorni dall’abbondanza alle ristrettezze ed ora il recupero di Sereni diventa fondamentale: “Avevamo tante scelte, ma poi abbiamo avuto anche tanta sfortuna – dice l’attaccante modenese – a Pontedera eravamo in pochi là davanti e quando si è in pochi non è sempre facile mantenere la stessa qualità».

L’ultimo match di Sereni è stato l’incontro di Coppa vinto ad Ancona, la partita dell’ex poi stop: «Sì, ma la squadra ha fornito ottime prestazioni, solo ultimamente è iniziato un trend negativo, con pochi punti conquistati, più che altro per qualche episodio che ci è girato male. Alla fine, se andiamo a ben guardare i match giocati, nessuno ci ha mai messo sotto. Si tratta ora di limare i dettagli e sono sicuro che tornerà presto il Rimini che abbiamo ammirato fino a due settimane fa».

I prossimi impegni si chiamano Torres in campionato e Vicenza in Coppa il 16 novembre, ma per Sereni non ci sono dubbi: «Bella la Coppa con il Vicenza, ma prima concentriamoci bene sul campionato. La Torres è al primo anno in serie C, ho seguito il loro percorso, mi sembra una squadra quadrata, poi con le formazioni sarde è sempre difficile. Però in casa nostra, sul nostro terreno, pensiamo di far valere le nostre qualità, sono sicuro che si rivedrà presto un Rimini brillante».

E’ un Sereni che scalpita, è ansioso di far vedere ai tifosi biancorossi le sue qualità: «Vorrei far vedere il vero Sereni – sottolinea l’attaccante – all’inizio ho saltato qualche partita, dopo il match contro l’Entella ho giocato tre partite, mi sentivo bene, poi ho subito un infortunio traumatico, non ci ho potuto fare molto, adesso non vedo l’ora di tornare in campo».