Calcio C, dopo Lamesta, il Rimini sta per salutare Gabbianelli

Davide Lamesta è un bel rinforzo per l’attacco del Rimini. Tutto è cominciato sabato scorso, quando l’Alessandria doveva disputare un’amichevole con il Chieri, formazione di serie D. Lamesta che già da due giorni si allenava a parte, non ha preso parte al test, anzi ha fatto di più salutando allenatore e compagni di squadra. Senza però rivelare la sua futura squadra. Allora ci ha pensato il direttore sportivo Umberto Quistelli a risolvere il rebus: «Lamesta è più Rimini che Brindisi».

Perché Brindisi? Per il semplice motivo che in Puglia c’è il direttore sportivo ex Alessandria Massimo Cerri, che portò il giocatore in Piemonte prelevandolo dal Piacenza nel gennaio scorso. Quindi Cerri ha fatto di tutto ora per riprendersi Lamesta anche se stavolta facendogli indossare la maglia dei pugliesi. Ma la società biancorossa si è inserita nella trattativa che prevedeva sebbene in modo marginale anche il Foggia. C’è da dire che l’ex piacentino sarebbe rimasto volentieri ad Alessandria visto che è diventato anche un beniamino ma la situazione non florida dei grigi lo ha spinto a cambiare ambiente. E alla fine il Rimini ha sbaragliato la concorrenza.

La carriera

Nato a Venaria Reale in provincia di Torino, ha totalizzato 104 presenze con 6 reti complessive tra Casale, Piacenza ed Alessandria. A parte la serie D con il Casale, ha sempre giocato in serie C.

Addio Gabbianelli

È vero che Raimondi avrà due giocatori per ruolo, però l’arrivo di Lamesta detronizza Gabbianelli che ormai ha la valigia in mano. Le ultime danno il giocatore fanese verso Sorrento dove ritroverebbe il difensore Panelli suo compagno di squadra nelle ultime due stagioni proprio al Rimini.

Oggi la ripresa

Intanto oggi, sempre allo stadio Calbi di Cattolica, la squadra biancorossa riprenderà gli allenamenti dopo la pausa di ieri. Il programma prevede una seduta doppia per la giornata di domani, una singola giovedì fino ad arrivare a venerdì, che sarà il piatto forte della settimana. A Santarcangelo alle ore 17.30 è infatti prevista la terza amichevole stagionale, avversaria la Dinamo Tirana.