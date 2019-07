RIMINI, 1 LUGLIO 2019 - L'affare è in dirittura d'arrivo: il centrocampista, classe 1992, Riccardo Casini sarà il nuovo partner di Isnik Alimi nella zona mediana. Arriva dall'Arzachena, squadra sarda dalla quale si è svincolato dopo la non iscrizione dei biancoverdi. Casini è stato compagno di squadra di Cecconi l'anno scorso nel campionato di serie C girone A. Così il diesse Cangini: <Il giocatore piace molto, ha struttura ed è completo>.