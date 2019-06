Il Ravenna e il suo capitano si separano di comune accordo. Tommaso Lelj lascerà quindi la Romagna e cercherà nuove avventure professionali. Il club giallorosso e il 34enne difensore hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza domenica. Il Ravenna a questo punto si guarderà attorno sul mercato per cercare un nuovo leader per la difesa di Luciano Foschi.