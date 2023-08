Calcio C, il problema esuberi condiziona la costruzione del Cesena

Questa sessione estiva di mercato sembrava poter essere piuttosto semplice per il Cesena. Invece si sta rivelando assai complessa a causa dei tanti giocatori in esubero difficili (alcuni difficilissimi) da piazzare, sia per il valore degli stessi, sia per gli ingaggi che percepiscono. A poco più di due settimane dal termine delle operazioni di mercato, il Cesena si ritrova con 9 giocatori in esubero ancora da piazzare e almeno 4 giocatori da inserire in organico per rendere più competitiva l’attualmente incompleta formazione affidata a Toscano.

In partenza

Degli undici esuberi iniziali, sono partiti finora solo i due portieri, Minelli salito in B alla FeralpiSalò e Lewis andato al Pontedera. Restano invece da piazzare Albertini (l’Ancona gli ha preferito Peli), Calderoni (che ha rifiutato il Brindisi), Coccolo (in trattativa con l’Olbia), Lepri (che non vuole scendere in D ma non ha richieste in C), Kontek (il Foggia prima o poi arriverà?), Bianchi (ci stanno pensando Padova e Vicenza), Chiarello (ha detto no al Gubbio, è sfumato il Pescara) e Nannelli (potrebbe tornare alla Lucchese). L’unico che sta per uscire realmente è uno di quelli che inizialmente sul mercato non c’era: Mercadante, che domattina firmerà la rescissione e poi scenderà a Gubbio, dove raggiungerà Udoh (partito così come Stiven Shpendi pur senza essere passato dalla “casella” esuberi).

Chi arriverà?

Una volta iniziata a scremare questa lunga lista, Artico potrà riprendere l’opera di costruzione. Che si è interrotta sul più bello, con Nicola Mosti che stava per suonare il campanello ma è stato allontanato ed è finito a quella che ora è davvero la favorita del Girone B, la Virtus Entella. Un’ Entella che adesso prova a sfilare da sotto il naso un altro obiettivo al Cesena: il regista Emanuele Torrasi, per il quale c’è in fila pure la Juventus Next Gen (che potrebbe essere la sorpresa del campionato e di certo sarà una mina vagante). Per quanto riguarda gli arrivi, invece, bisognerà vedere chi dei giocatori che Artico aveva bloccato (il già citato Torrasi e Varone a centrocampo) attenderà la chiamata del Cavalluccio fino agli ultimi giorni di trattativa.

Altrimenti serviranno nuove idee. Perché di giocatori mancano: un braccetto sinistro per la difesa a tre; almeno un centrocampista centrale che sia intenso e dinamico ma che abbia anche piedi educati; un trequartista in grado di elevare il tasso qualitativo; un attaccante che garantisca gol. Insomma, c’è ancora tanto da fare.

Giovedì la ripresa

Dopo l’allenamento sostenuto domenica mattina a Villa Silvia, Toscano ha concesso ai suoi giocatori quattro giorni pieni di riposo. Le sedute riprenderanno quindi domani pomeriggio. Per domenica i bianconeri si sono accordati con l’Imolese per disputare un’amichevole al Romeo Galli alle ore 20.30. Manca ancora, la comunicazione ufficiale da parte delle due società, attesa comunque entro domani.

Abbonamenti fase due

La prima fase della campagna abbonamenti “Nel bianco e nel nero” chiusa sabato ha dato esiti inattesi, con 975 tessere in più rispetto alla prima fase di un anno fa per un 47% di incremento. La vendita libera riprenderà giovedì mattina al Coordinamento in via Veneto e si riparte dalla cifra record di 3.047 tessere. Nel Girone B, per ora, solo la Spal ha fatto meglio. al.bur.