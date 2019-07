Calcio C, il difensore Maddaloni al Cesena

Era nell'aria da tempo, ma solo oggi il Cesena ha potuto annunciare l'ingaggio dello svincolato difensore Rosario Damiano Maddaloni. Il difensore siciliano classe ‘99, nato a Palermo il 2 luglio, si era svincolato dal club rosanero dove ha militato in due campionati Primavera tra il 2015 e il 2017 (46 presenze, corredate da 4 reti). Nella stagione 2017-18 ha esordito in serie C con la maglia dell’Alma Fano (due gare), nell’ultima ha militato nelle file del Rende di Francesco Modesto (nove partite). Maddaloni ha firmato un contratto biennale.