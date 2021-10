Calcio C, Il Cesena stende 2-0 l’Ancona Matelica e vola al secondo posto

Un Cesena cinico ed estremamente conquista la prima vittoria tra le mura amiche per 2-0 e si issa al secondo posto. Ottima interpretazione dei ragazzi di mister Viali che neutralizzano al meglio il miglior attacco del campionato e sulle due più ghiotte opportunità firmano i due gol decisivi. Il vantaggio è opera al 32’ del primo tempo di Bortolussi freddo nel tu per tu con Viali dopo un lancio con il contagiri di Rigoni. Il 2-0 arriva invece al 39’ della ripresa con Bortolussi, questa volta nelle vesti di assist man a lanciare in porta Pierini, a sua volta glaciale nel battere con un sinistro incrociato l’estremo difensore ospite. I bianconeri saranno impegnati sabato 16 ottobre sul campo della Vis Pesaro.