Calcio C, il Cesena sceglie il terzino: Calderoni favorito su Porcino

Due giorni lombarda per i co-presidenti John Aiello e Robert Lewis, per il consigliere Massimo Agostini e per il direttore sportivo Moreno Zebi. Ieri a Milano ci sono stati appuntamenti per il terzino sinistro. Due gli obiettivi: Marco Calderoni, 33 anni a febbraio, attualmente a Vicenza e con una carriera che parla di 27 presenze in A, 350 in B (play-off compresi) e 18 in C; Antonio Porcino, ventiseienne in uscita da Catanzaro, che vanta 53 gettoni in B e 151 (play-off inclusi) in C. Il Cesena ha l’accordo sia con Calderoni che con Porcino: la differenza è che per lasciare il Vicenza, Calderoni chiede al club veneto l’incentivo all’esodo per non perdere neppure un euro dell’ingaggio pattuito in estate. Questa mattina i dirigenti del Cesena intendono chiudere: se il Vicenza e Calderoni non troveranno l’accordo per la buonuscita, i bianconeri chiuderanno con Porcino, visto anche che con il Catanzaro non ci sono problemi. Oggi pomeriggio, poi, la delegazione bianconera salirà a Zingonia per una visita di cortesia e di presentazione in casa Atalanta. In uscita, c’è Davide Munari alla porta: lo hanno chiesto il Piacenza e il Grosseto. Si raffredda la pista Pro Sesto per Nannelli. Oggi è atteso l’annuncio di Pittarello.