Calcio C, il Cesena saluta Collocolo e Petermann

Furono i primi ingaggi della scorsa sessione estiva, sono le prime cessioni di quella attuale: si attende infatti solo l’annuncio ufficiale per il passaggio di Michele Collocolo all’Ascoli, con il 22enne che si andrà così a misurare per la prima volta con la Serie B. Definita anche la cessione di Davide Petermann al Foggia: l’avventura del regista in bianconero è durata dunque una sola stagione.

Per quanto riguarda Collocolo, l’accordo tra le parti è totale, mancano solo le firme che potrebbero arrivare già oggi o al massimo lunedì, quando si raduneranno sia il Cesena che i bianconeri marchigiani, con cui il giocatore firmerà un contratto triennale. Con il centrocampista tarantino il Cesena realizza così una plusvalenza: arrivato l’estate scorsa a parametro zero, si trasferisce a titolo definitivo nelle Marche per un’operazione da poco più di 200mila euro, con il Cavalluccio che si tiene anche i diritti su una futura rivendita. Collocolo saluta così la Romagna dopo la stagione più prolifica della carriera: tutte di alta fattura le 3 reti messe a segno nelle 29 partite stagionali disputate (28 in campionato e uno spezzone nei play-off contro il Mantova): il 18 ottobre a Gubbio sbloccò il match al 56′ con uno splendido pallonetto, il 30 gennaio scorso accorciò le distanze nel 2-1 di Trieste in pieno recupero dopo un anticipo bruciante e l’11 aprile servì il capolavoro al Riviera delle Palme, terreno della Sambenedettese, quando si fece 50 metri di campo palla al piede prima di esplodere un missile che si infilò sotto l’incrocio.

In entrata

A centrocampo il diesse bianconero Zebi ha da tempo individuato in Carlo Ilari il puntello di forza, ma sul trentenne svincolato dal Teramo la concorrenza è agguerrita: sulle sue tracce, infatti, ci sono soprattutto Sudtirol e Viterbese più altri estimatori dal girone C in cui ha militato nelle ultime due stagioni: l’anno scorso fu il secondo miglior marcatore degli abruzzesi con 7 reti (su 38 totali) in 32 presenze.

Già da lunedì intanto si può muovere qualcosa sul fronte under, con Zebi che potrebbe chiudere per il laterale sinistro Adamoli, 2001 di proprietà dell’Empoli, così come per un altro paio di giovani elementi da vivai di Serie A.

Sponsor

Si rinnova infine la collaborazione con Sporteconomy, che in qualità di Media Partner continuerà a raccontare le attività di comunicazione e marketing del Cesena.