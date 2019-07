Calcio C, il Cesena Fc interviene sul caso-cavalluccio

Il Cesena Fc ha emesso una nota sul nodo del marchio del Cavalluccio, tornato di proprietà del curatore fallimentare.

"Come correttamente riportato dagli organi di informazione, il Cesena FC conferma di aver cessato, a far data dall’inizio della stagione 2019/20, l’utilizzo del marchio recante il simbolo del Cavalluccio. La decisione ha anticipato la naturale scadenza del comodato d’uso nel rispetto del lavoro del curatore fallimentare, il Dottor Mauro Morelli, che ha fissato per il 16 luglio la prima asta fallimentare in cui è stato messo all’incanto anche lo storico simbolo del Cesena e di Cesena.

Il Cesena FC, pur riconoscendo l’alto valore simbolico che il marchio ha nell’immaginario dei suoi appassionati e tifosi, ritiene che la valorizzazione economica attribuita dal curatore fallimentare al Cavalluccio - 770.000 euro - specie se confrontata con altre realtà calcistiche che in tempi recenti, si pensi a Parma e Modena, sono state attraversate da vicende simili, non consenta di valutare una partecipazione alla suddetta asta.



Allo stesso tempo il club bianconero ritiene che il simbolo del Cavalluccio rappresenti innanzitutto l’espressione di un’intera collettività e, in questo senso, plaude all’iniziativa avanzata dal Comune di Cesena che, già in tempi non sospetti e non ultimo con la nota di ieri, aveva espresso la disponibilità a farsi carico dell’acquisto del Cavalluccio, al fine di concederne successivamente l’utilizzo alle realtà sportive interessate che dovessero farne richiesta.

Alla luce di tutto questo, il Cesena FC confida che il curatore fallimentare voglia cogliere la disponibilità manifestata dall’Amministrazione Comunale e proseguire il dialogo costruttivo avviato all’inizio della scorsa stagione, addivenendo così ad una soluzione che metta insieme la legittima tutela dei creditori e l’interesse della collettività di continuare e vedersi rappresentata dal suo storico simbolo.

Nell’attesa che questa strada possa essere percorsa, ma per la quale potranno rendersi necessari tempi non coniugabili con le esigenze imposte dall’attività sportiva, il Cesena FC auspica che nel frattempo venga condivisa la soluzione proposta dal Comune di Cesena, quella di un rinnovo del comodato, così da consentire l’utilizzo del Cavalluccio nella stagione appena iniziata.

Diversamente il club bianconero dovrà, suo malgrado, prendere in considerazione la creazione di un nuovo marchio che inizierà a costruire la propria storia come simbolo della rinascita del calcio a Cesena".