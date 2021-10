Calcio C, il Cesena con il Pontedera avrà una maglia dedicata alla curva Mare

Il Cesena martedì 19 ottobre contro il Pontedera indosserà la terza maglia dedicata alla curva Mare. Nel video di lancio che ha i volti dei calciatori Francesco Ardizzone, Lorenzo Gonnelli, Giacomo Zecca e Mattia Bortolussi i cori e i colori di quella curva prendono vita e diventano una sorta di seconda pelle, proprio come lo è la maglia del Cesena per i suoi tifosi. Come le altre due maglie, anche questa reca le parole “Romagna Capitale” all’interno del colletto (la parte esterna riporta invece l’ormai classico hashtag #DaiBurdel): uno dei brani che hanno reso Raoul Casadei celebre nel mondo, nonché colonna sonora intonata dalla Curva Mare all’ingresso in campo delle squadre all’Orogel Stadium.