Calcio C, i gemelli Shpendi convocati nella Under 21 albanese per il test di mercoledì a San Marino

La Federcalcio albanese ha diramato le convocazioni per l’amichevole che l’Under 21 disputerà mercoledì alle ore 18 a San Marino contro l’Under 21 del Titano. Tra i convocati del Ct Bushi ci sono anche Stiven e Cristian Shpendi alla prima chiamata in Under 21 (Stiven ha giocato in Under 19 e Under 20, Cristian solo in Under 19). I gemelli Shpendi dovranno presentarsi martedì mattina direttamente a San Marino. Lunedì sera, al termine di Entella-Cesena, rientreranno quindi in Romagna con i dirigenti e non si fermeranno a dormire in Liguria insieme al resto della squadra.