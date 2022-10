Calcio C, Gaburro: “Bravo Rimini a stringere i denti a Siena”

Un pareggio che profuma di vittoria per il Rimini che è riuscito a strappare un punto preziosissimo dal Franchi. L’allenatore Marco Gaburro logicamente si complimenta con i ragazzi, consapevole delle difficoltà incontrate nel cammino. «Siamo venuti qua per fare un certo tipo di gara, il Siena è partito molto forte nella prima mezz’ora e faticavamo a trovare il modo per non abbassarci troppo. Così ho cambiato modulo e siamo passati al 4-3-1-2 concedendo qualcosa in più sugli esterni spegnendo però il loro primo tempo. Poi abbiamo fatto bene ma i toscani sono tornati alla ribalta e alla fine siamo stati bravi a resistere, in questo campo non era facile uscire indenni. Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario, lo hanno dimostrato con l’atteggiamento nel momento in cui hanno capito che, non riuscendo a fare quello che volevano in fase di palleggio, sono comunque riusciti a stringere i denti. Sappiamo che dobbiamo crescere nella gestione della palla ma intanto questo 0-0 è un risultato pesante».

L’allenatore biancorosso si concentra sul tema tattico.

«All’inizio cercavamo di seguire i loro terzini però in mezzo avevano troppa iniziazione e non ci rialzavamo mai. Poi ho deciso di cambiare, magari nel finale avremmo potuto aprirci sugli esterni ma avremmo corso il rischio di abbassarci ulteriormente e vedendo che le mezzali riuscivano ad arrivare ho deciso di proseguirla allo stesso modo».

Così l’allenatore del Siena Guido Pagliuca, sommerso comunque dagli applausi del suo pubblico nonostante il rammarico per una vittoria che i toscani hanno solamente accarezzato nonostante le numerose occasioni non sfruttate di fronte a un super Zaccagno.

«Mi dispiace per i ragazzi perché avrebbero meritato la vittoria. Purtroppo abbiamo sbagliato la partita di domenica contro la Torres e avevamo voglia di riscattarci. Oggi (ieri ndr) ho visto la risposta, è stata una partita splendida in cui ci è mancato solo il gol. Dobbiamo crescere giorno dopo giorno però sono convinto che con prestazioni del genere avvicineremo anche la gente».

Intanto i biancorossi ieri sera hanno dormito in Toscana, dove stamattina svolgeranno il solito allenamento post-gara prima di rientrare a Rimini. Da valutare le condizioni di Gigli, che è uscito infortunato per problemi alla caviglia. Il giocatore ex Potenza con ogni probabilità si aggiungerà alla lista degli infortunati in vista della gara di domenica al Neri (ore 17.30) contro la Fermana.