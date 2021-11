Calcio C, domani sera Cesena-Pescara. Viali: «Sarà una grande partita»

Oggi pomeriggio William Viali sarà a Pesaro a vedere la Reggiana, che i bianconeri affronteranno fra una settimana, ma prima c’è da preparare il posticipo di domani sera (ore 21, diretta RaiSport) contro il Pescara: «È una sfida di alta classifica, resa tanto importante dal nostro buon percorso iniziale e ancora più affascinante dal giocare di sera. Incontriamo un avversario qualitativo, che dovremo tenere più lontano possibile dalla nostra area, perché negli ultimi 20 metri ha giocatori molto pericolosi. Mi aspetto una partita tra due squadre che proveranno a vincere in ogni momento fino alla fine. Per fare una grande gara contro il Pescara ci vuole un grande Cesena per 95 minuti».

Tornano a disposizione Zecca, Adamoli e Candela: «Sono felice di riaverli in gruppo e sono convocabili, ma posso dire di avere abbondanza solo a livello numerico, perché sono giocatori rimasti fuori da qualche mese e hanno bisogno di partite per entrare in condizione. Valuteremo eventualmente se potranno fare qualche minuto».