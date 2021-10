Calcio C, diretta Vis Pesaro-Cesena 0-1 live

VIS PESARO-CESENA 0-1

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Di Sabatino (1’ st Cusumano); Piccinini, Lombardi, Astrologo, Coppola, Giraudo; Cannavò, Gucci. A disp.: Campani, Carnicelli, Rubin, Saccani, De Respinis, Pellizzari, Besea, Marcandella, Accursi, Rossi, Eleuteri. Allenatore: Marco Banchini.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Steffè, Mulè, Cofi, Favale; Munari, Rigoni, Ilari; Caturano, Pierini; Bortolussi. A disp.: Fabbri, Benedettini, Gonnelli, Pogliano, Yabre, Brambilla, Berti, Ardizzone, Nannelli, Missiroli, C.Shpendi, Tonin. Allenatore: William Viali.

ARBITRO: Moriconi di Roma

RETE: 31’ pt Bortolussi

AMMONITO: Caturano

NOTE: Spettatori 3.500 circa. Angoli: 3-2 per il Cesena.

7’ st. Ora il Cesena sembra schierato con il 4-4-2, con Munari e Pierini larghi.

5’ st. Altro fallo inutile (Ilari su Astrologo) e altra punizione Vis sulla trequarti. Punizione manovrata e cross da destra di Piccinini, per la zampata di Gavazzi: Nardi blocca. Ma che brivido

2’ st. Fallo di Steffè su Cannavò sulla trequarti. Passaggio di Lombardi lunghissimo: Nardi blocca senza problemi.

1’ st. Squadre in campo: nella Vis Pesaro dentro Cusumano, fuori Di Sabatino. Si riparte. Subito un affondo di Favale con fallo di Piccinini. Punizione che Pierini scodella in area: fallo di Mulè

45’ pt. finisce qui il primo tempo senza recupero dopo la respinta di Nardi sul corner di Lombardi.

44’ pt. Azione pericolosa della Vis Pesaro e destro di Cannavò che Ilari mette in corner

43’ pt. Corner per il Cesena: fallo di Mulè su battuta di Pierini.

42’ pt. Caturano sferra una gomitata a Di Sabatino: l’arbitro vede e lo ammonisce. Ma era un fallo da arancione.

40’ pt. Un banale cross di Giraudo viene respinto male da Ciofi: Gucci scarica il sinistro dai 6 metri ma viene murato in scivolata da Mulè

38’ pt. Primo corner per la Vis Pesaro. Nardi esce e blocca il cross di Lombardi. Il portiere lancia subito Steffè per un due contro due, ma Munari viene anticipato

33’ pt. La Vis Pesaro sembra aver accusato il colpo. Cesena ora con tutti gli effettivi in avanti. Favale conquista un corner. Batte Favale, colpisce Ciofi verso Rigoni, pescato in fuorigioco

30’ pt. BORTOLUSSI.Cesena in vantaggio. Una conclusione, un gol. Azione a sinistra portata avanti da Ciofi, Pierini e Favale, palla a Ilari e splendido cross per Bortolussi, che va in anticipo sul primo palo e di testa la gira dove nessun portiere può arrivare. Gol splendido

27’ pt. Primo corner per il Cesena: respinta la battuta di Pierini. Sul prosieguo Favale viene pescato in contropiede

25’ pt. Splendida giocata di Bortolussi per Caturano, che calcia malissimo con il destro da ottima posizione e poi commette il quarto fallo della propria partita.

24’ pt. Nardi salva il Cesena. Prima esce sui piedi di Gucci e gli porta via palla, quindi respinge il destro di Astrologo dal limite rialzandosi da terra alla velocità della luce.

22’ pt. Il Cesena esce quasi sempre a destra con Steffè, ma poi quando la palla arriva a Munari e Caturano è sistematicamente persa.

21’ pt. Cesena addormentato e altro banale e clamoroso errore di Caturano in fase di costruzione

18’ pt. Occasione Vis Pesaro. Mulè si appoggia su Nardi, che pressato da Gucci perde palla ma poi riesce a infastidire la conclusione della punta di casa, che calcia fuori

17’ pt. poche emozioni per ora al Tonino Benelli. La Vis quando ha palla rallenta per far uscire il Cesena

13’ pt. Favale sfonda e crossa: altro fallo di Caturano, che spinge l’ex Giraudo prima di colpire di testa

11’ pt. Azione avvolgente del Cesena: arriva due volte in area e viene due volte respinto da una Vis che tiene tutti i giocatori sotto palla in fase di non possesso

8’ pt. Inizio gara molto negativo per i due “sostegni” di Bortolussi, con Caturano falloso e impreciso e con Pierini troppo frivolo.

7’ pt. Ilari pulisce l’area, ma la Vis fa grande pressione e non fa uscire il Cesena.

6’ pt. Fallo di Mulè su Cannavò sulla trequarti. Punizione per la Vis Pesaro.

3’ pt. Steffè gioca terzino destro, con Munari mezzala

2’ pt. Inizio gara molto bloccato.

1’ pt. Si parte



Il Cesena fresco del secondo posto in classifica fa visita alla Vis Pesaro accompagnato di nuovo dai tifosi della curva Mare in trasferta. I bianconeri di Viali hanno iniziato alla grande lontano dal Manuzzi e oggi hanno un esame severo contro una Vis partita col piede giusto e forte di 12 punti in classifica. Palla al centro alle 14, queste le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Moriconi di Roma 2.