Calcio C, diretta Olbia-Imolese 0-2 live

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Boccia, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato, Chierico; Biancu; Udoh, Ragatzu. A disp.: Van der Want, Pisano, Barone, Brignani, Renault, S.Pinna, Larosa, Occhioni, Palesi, Demarcus, Mancini. Allenatore: Max Canzi.

IMOLESE (4-3-3): Melgrati; Liviero, Angeli, Vona, Lia; Boscolo Chio, D’Alena, Benedetti; Matarese, Padovan, Turchetta. A disp.: Hysi, Cerretti, Lavardera, Masella, Belloni, Palma. Allenatore: Gaetano Fontana.

ARBITRO: Ancora di Roma.

RETE: 26′ pt Angeli, 35′ pt Benedetti.

NOTE: Angoli 2-2.

35′ pt Rete tutta opera di Benedetti che prende velocità entrando in area, supera con un dribling Boccia e poi con il sinistro incrociato batte Ciocci per un gol di pregevole fattura

35′ pt RADDOPPIO DELL’IMOLESE

34′ pt Sinistro improvviso di Padova che impegna non poco Ciccio

33′ pt Gioco a lungo fermo per permettere le cure del caso a Padovan, dopo una situazione di gioco comunque poco chiara

30′ pt Palla di Chirico in profondità per Ragatzu che supera Melgrati in uscita e batte a colpo sicuro verso la porta dove però arriva il salvataggio miracoloso sulla linea di Angeli

28′ pt Tiro di Udoh deviato dal solito Angeli con la palla che scivola di poco a lato della porta di Melgrati

26′ pt Schema vincente operato dai ragazzi di Fontana sugli sviluppi del corner battuto da D’Alena, prolungato sul primo palo da Padovan e deviato in gol in piena area piccola da Angeli

26′ pt IMOLESE IN VANTAGGIO!

25′ pt Ottima copertura di Lella che ferma Benedetti lanciato a rete e mette in corner

24′ pt Altra grande occasione sull’asse Arboleda-Ragatzu con il primo che mette in mezzo un cross con il contagiri senza che il bomber di testa riuscisse da posizione favorevole ad incornare verso la porta

23′ pt Iniziativa di Padovan dal lato destro dell’area di rigore, il suo destro finisce lontanissimo dalla porta di Ciocci

20′ pt Primo calcio d’angolo della partita è opera di Matarese deviato da Travaglini

17′ pt Si scalda la partita all’alzarsi dei ritmi in campo

15′ pt Progressione personale di Arboleda che dopo essersi fatto largo tra un paio di avversari mette in mezzo un cross su cui Ragatzu non riesce a mette in gol da buona posizione

12′ pt La partita sin qui la fanno i padroni di casa, ma l’Imolese può correre bene in contropiede

10′ pt Non nelle migliori condizioni anche il terreno di gioco che in diversi punti è piuttosto rovinato

8′ pt Tido dalla distanza di Biancu, palla ampiamente sopra la traversa

7′ pt Sui successivi sviluppi dell’azione arriva un intervento decisivo di Liviero che mura il tiro a botta sicura sul secondo palo di Lella

7′ pt Cross basso di Travaglini su cui arriva in spaccata Udoh senza riuscire a deviare in maniera vincente

5′ pt Prima iniziativa di Turchetta che lascia partire il destro a giro murato da Arboleda

3′ pt Prime fasi di studio ritmi non particolarmente alti sin qui

1′ pt Calcio d’inizio, il primo pallone è tra i piedi dell’Imolese che inizia il suo classico possesso palla dal basso

Squadre in campo, pochi istanti ed inizierà il match

Non semplice però la situazione per i rosso-blu che hanno diverse defezioni a partire da A. Lombardi sostituito da Boscolo Chio, mentre davanti il trio prescelto è Matarese, Padovan e Turchetta.

I romagnoli del tecnico Gaetano Fontana affrontano la lunga trasferta in terra sarda con la voglia di tornare a marcare punti dopo due sconfitte consecutive.

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live di Olbia-Imolese, match valido per la 9° giornata di Serie C Girone B.