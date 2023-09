Calcio C, diretta il Cesena crolla 2-1 a Olbia: è una partenza choc (rivivi il live)

OLBIA-CESENA 2-1

OLBIA (4-3-3): Rinaldi; Arboleda (43′ st Zallu), Bellodi, Motolese, Mordini; Dessena, Zanchetta (16′ st Fabbri), Biancu (43′ st La Rosa); Contini (25′ st Montebugnoli), Nanni (25′ st Corti), Ragatzu. In panchina: 12 Palmisani, 22 Van der Want, 2 Zallu, 17 Palomba, 19 Caggiu, 20 Cavuoti, 24 Belloni, 30 Caggiu, 67 Scapin. Allenatore: Leandro Greco.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi (20′ st Pierozzi), Prestia, Piacentini; Adamo (32′ st Berti), De Rose (16′ st Francesconi), Varone, Donnarumma; Bumbu (1′ st Ogunseye); Shpendi (16′ st Giovannini), Corazza. In panchina: 46 Bagli, 61 Siano, 73 Pieraccini, 25 David, 19 Berti. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Caldera di Como

RETE: 28′ pt Nanni. 38′ pt Ragatzu (rig.), 28′ st Ogunseye

AMMONITO: Piacentini, Ragatzu, Pierozzi

NOTE: Spettatori 1.800 circa, con 108 tifosi del Cesena nel settore ospiti. Angoli: 6-5 per il Cesena.

49′ st. E’ finita: un Cesena orribile nel primo tempo crolla a Olbia. Nella ripresa i bianconeri avrebbero meritato il pareggio ma Corazza ha fallito almeno due clamorose palle-gol.

48′ st. Manca un solo minuto alla fine. Ultima chance: punizione da metà campo

46′ st. Francesconi ruba a Zallu e conquista punizione ai 22 metri. Donnarumma andrà per il cross: Pierozzi colpisce di testa ma Rinaldi blocca

45′ st. Quattro minuti di recupero

44′ st. Un minuto più recupero alla fine

43′ st. Fuori Arboleda e Biancu, dentro Zallu e La Rosa nell’Olbia mentre Ragatzu conquista il quinto corner

42′ st. Berti e Pierozzi si fanno saltare come birilli da Montebugnoli, che cade sul tocco di Pierozzi. Punizione e giallo

38′ st. Ancora Donnarumma, questa volta c’è fallo di Arboleda. Una sorta di corner corto.

37′ st. Forcing continuo del Cesena, che ha però poche energie e anche non troppa lucidità. Ma si gioca dentro la trequarti di casa

32′ st. Dentro Berti per Adamo. Cambi finiti per il Cesena, che poco fa si è visto negare una punizione clamorosa al limite per un fallo anche da ammonizione di Arboleda su Donnarumma

30′ st. Contropiede Olbia e Corti conquista un corner

28′ st. OGUNSEYE LA RIAPRE: 2-1. Ogunseye conquista il sesto corner. Francesconi e Giovannini hanno dato grande energia. Dalla bandierina calcia Adamo e Ogunseye di testa la mette nell’angolino

27′ st. Incredibile miracolo di Rinaldi sul sinistro al volo di Corazza, attivato da un cross di Prestia. Riflesso clamoroso del portiere

25′ st. Due cambi nell’Olbia: entrano Montebugnoli e Corti, escono Contini e Nanni. Ora l’Olbia ha 6 difensori in campo, due dei quali, gli ex Fabbri e Mordini, a centrocampo

21′ st. Giovannini per Corazza, che da due passi spara un’altra palla-gol addosso a Rinaldi. Pazzesco l’errore di Corazza: inconcepibile. La prima palla di qualità della partita l’ha fornita Giovannini dopo 66 minuti

20′ st. Dentro Pierozzi per Ciofi, con Adamo mezzala destra nel 4-3-1-2

16′ st. Subito Cesena pericoloso con Rinaldi che salva due volte sulle conclusioni di Corazza, che rimedia solo un corner. Che viene allontanato dalla difesa. Ma Corazza avrebbe dovuto fare meglio soprattutto sul primo destro in corsa

15′ st. Tre cambi: nell’Olbia dentro Fabbri per Zanchetta per il 4-4-1-1, nel Cesena dentro Giovannini e Francesconi, escono Shpendi e De Rose

14′ st. Punizione da destra: va Adamo, Prestia cerca il destro al volo dal limite e manda la palla fuori dallo stadio

13′ st. Quarto corner per il Cesena: Donnarumma calcia, Ciofi salta ma non trova l’impatto vincente. Poi sul prosieguo, Ragatzu in fascia stende Adamo: fallo e giallo.

9′ st. Altro corner respinto, altra palla ad Adamo e nuovo cross con Corazza che gira di testa in curva.

8′ st. Dopo aver sbagliato due cross in pochi minuti, ora Ciofi conquista un corner: Nanni mette fuori il cross di Adamo, che riprende e conquista un altro corner.

5′ st. Pisseri nega il 3-0 all’Olbia: errore clamoroso di Ciofi, che al limite dell’area serve Nanni. Destro e Pisseri si salva in due tempi

3′ st. Varone verticalizza per Corazza, che sbaglia il tentativo di rimorchio. Ora sembra quasi un 4-4-2 quello del Cesena, con Donnarumma terzino sinistro, Adamo e Shpendi esterni di centrocampo

1′ st. Si riparte. Dentro Ogunseye per l’ornamentale Bumbu. Ma il problema è far giocare Bumbu sulla trequarti, lui che è un mediano. Cesena con tre punte in linea: da destra Ogunseye, Corazza e Shpendi

46′ pt. Si va al riposo. Primo tempo orribile del Cesena, sotto 2-0 ad Olbia. Oltre alle lacune, sono rivedibili le scelte di Toscano. In particolare a centrocampo, dove giocano De Rose e Varone, che prima di oggi non avevano mai giocato un minuto in gare ufficiali. Francesconi dal punto di vista di dinamismo ed energia avrebbe fatto meglio.

45′ pt. Colpo di testa alto di Varone su cross da destra di uno Shpendi che deve girare lontano dall’area per riuscire a ricevere un pallone pulito

43′ pt. Sembra quasi di rivedere Fermana-Cesena dello scorso anno. Con i bianconeri incapaci di creare dubbi agli avversari

41′ pt. Ragatzu prova a sorprendere Pisseri al volo: palla centrale bloccata dal portiere. E’ come lo scorso anno: se il Cesena non è in condizione, viene dominato da tutti perché non ha alcun giocatore capace di creare calcio. Incredibile la decisione di non intervenire per sopperire a questa lacuna

38′ pt. Cesena imbarazzante. La scelta di non prendere un giocatore di qualità è gravissima. Finora Bumbu come trequartista avrà toccato 30 palloni senza creare mezza occasione. Ragatzu e Dessena hanno avuto palla pochissime volte, ma hanno inventato calcio ad ogni tocco

37′ pt, RIGORE PER L’OLBIA. Donnarumma sfiora con la mano Arboleda sul cucchiaio di Dessena. Per Caldera è rigore. Ragatzu spiazza Pisseri: 2-0

36′ pt. Sinistro scentrato di Adamo dai 15 metri dopo uno sfondamento a destra di Ciofi e cross respinto corto da Motolese

34′ pt. Malissimo il Cesena in questa fase, con Varone che con un recupero super cancella una chance a Ragatzu e mette in corner

31′ pt. Cristian Shpendi da due passi viene murato con il viso dal portiere Rinaldi su cross da destra di Adamo: era la palla del possibile pareggio

30′ pt. Cesena in confusione e Varone si rifugia in corner: crossa Biancu, Nanni commette fallo

28′ pt. OLBIA IN VANTAGGIO CON L’EX NANNI. Cosa significa avere giocatori di qualità: il Cesena non ne ha voluti prendere, l’Olbia ha Ragatzu. Dal nulla scava una palla con l’esterno destro a centro area: Prestia non interviene e l’ex Nanni fulmina Pisseri da centro area.

25′ pt. Discutibile il metro arbitrale tenuto fin qui da Caldera

23′ pt. Il Cesena tiene palla ma non riesce ad accendere le punte

16′ pt. Il Cesena tiene palla dentro la metà campo dell’Olbia, ma la muove con lentezza e fatica a trovare spazio, mentre l’Olbia appena recupera lancia subito le punte cercando lo spazio alle spalle del braccetto del Cesena uscito a fare gioco

15′ pt. Contropiede dell’Olbia, Nanni per Ragatzu che spara con il destro: Pisseri vola e mette in corner con una splendida parata. Dalla bandierina, colpisce di testa Motolese con palla altissima

12′ pt. Primo corner per il Cesena: Arboleda di testa allunga sul fondo un filtrante di Piacentini per Donnarumma. Adamo crossa, Ragatzu respinge davanti al primo palo, palla di nuovo ad Adamo che dal vertice dell’area spara in porta: Rinaldi blocca a terra

11′ pt. L’Olbia quando può, attacca con tanti giocatori: ora Contini sfonda a destra e cross, Ciofi di testa libera

6′ pt. Ammonito Piacentini, che era stato seminato in velocità da Contini. Punizione per l’Olbia sulla trequarti destra. Ragatzu cerca Nanni, Piacentini respinge. Altro cross di Ragatzu e nuova respinta aerea, questa volta di Prestia.

5′ pt. Destro alto di Ciofi dai 18 metri dopo una respinta corta di Mordini su cross di Bumbu a cercare la testa di Adamo.

3′ pt. Olbia subito molto aggressiva, Cesena che fatica a impostare. Ora Adamo strappa ma cerca un tiro impossibile da 30 metri: palla in curva

1′ pt. Si parte. Calcio di inizio affidato a Bumbu. Pisseri esce fuori area per anticipare Nanni: rinvio un po’ corto, con Ragatzu che cerca di beffarlo da 45 metri. Piacentini all’altezza del dischetto stoppa e pulisce l’area

Entrano le squadre in campo: Olbia in completo bianco, Cesena in tenuta all-black. Il Cesena si dispone alla sinistra della tribuna, con Pisseri, in arancione, sotto i 108 tifosi. Ora minuto di silenzio

Le squadre sono tornate negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Quasi tutto pronto qui al Bruno Nespoli.

Meno di un’ora al debutto in campionato e Mimmo Toscano ha sciolto i dubbi: recuperati in extremis Prestia in difesa e Corazza in attacco, a centrocampo dentro dall’inizio Varone con Francesconi in panchina. Panchina imbottita di under (otto più Ogunseye) per via delle assenze degli squalificati Silvestri, Saber e Kargbo. Deciso il nuovo capitano: la scelta è caduta su Francesco De Rose.