Calcio C, Imolese-Gubbio 2-2 finale (rivivi il live)

IMOLESE-GUBBIO 2-2

IMOLESE(4-3-3): Rossi; Lia (4′ st Cerretti), Angeli, Rinaldi, Liviero; A.Lombardi (34′ st Masella), Torrasi (1′ st Palma), Benedetti; L. Lombardi (34′ st De Sarlo), Padovan, Turchetta (17′ pt Matarese). A disp.: Santopadre, Vona, La Vardera, Boscolo Chio, Belloni. All.: Gaetano Fontana.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Ridolfi, Signorini, Aurelio; D’Amico (37′ st Fantacci), Cittadino, Bulevardi; Sainz Maza (47′ st Malaccari), Sarao, Doudou Mangni (17′ st Arnea). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Francofonte, Spalluto, D’Amico. All.: Vincenzo Torrente.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

RETE: 7′ pt Angeli, 6′ st (rig.) Cittadino, 29′ st Arena, 32′ st Matarese.

AMMONITI: Mangni, Torrasi, Arena.

NOTE: Angoli 10-4.

49′ st Nel bel mezzo di una pericolosa azione d’attacco del Gubbio arriva il triplice fischio di Ubaldi. Imolese-Gubbio termina 2-2

48′ st Finale sicuramente più tranquillo, le squadre ormai sembrano rassegnati al pareggio

46′ st Ammonito Cittadino per un fallo a centrocampo su Palma

45′ st Saranno 5′ i minuti di recupero

43′ st Espulso per somma di ammonizioni il tecnico Fontana

41′ st Tiro potente dalla distanza di Benedetti, Ghidotti in due tempi controlla e fa ripartire nuovamente i suoi

40′ st Intervento di Rossi che neutralizza un colpo di testa di Oukhadda sul secondo palo

38′ st Saltano gli schemi e le squadre si allungano con spazi simili a voragini che si aprono dall’una e dall’altra parte

35′ st Gioco a lungo fermo per permettere le cure del caso a Sarao toccato duro da Angeli nello scontro aereo a metà campo

32′ st Buona azione dei padroni di casa che pungono sempre dalla destra e con un cross basso tagliano tutta l’area piccola. Dall’altra parte sul secondo palo, ci pensa Matarese ad insaccare a porta sguarnita con proteste per una presunta posizione irregolare

32′ st PAREGGIO DELL’IMOLESE! A segno Matarese

29′ st Sarao tiene palla in avanti, fa serivire la squadra servendo sulla corsa Bulevardi che guadagna il fondo e mette in mezzo una palla estremamente pericolosa che sul quale è puntuale la stoccata al volo di Arena

29′ st GUBBIO IN VANTAGGIO!

27′ st E’ ampiamente l’Imolese a fare la partita alla ricerca frenetica dei tre punti

25′ st Conclusione dalla distanza di A. Lombardi servito da Angeli. palla che s’impenna sopra la porta di Ghidotti

22′ st Ammonito Arena per un fallo netto su Benedetti

20′ st Conclusione di Sarao dalla distanza, ancora attenta la presa di Rossi.

18′ st Contropiede direttamente lanciato da Rossi che serve Padovan in profondità, l’attaccante entrando in area serve L. Lombardi che al momento della conclusione scivola regalando la sfera a Ghidotti

17′ st Dento Arena per Mangni

16′ st Conclusione di destro a giro di D’Amico, palla che non finisce per nulla lontana dalla porta di Rossi immobile.

14′ st Ancora Ghidotti protagonista, questa volta è bravo nel ribattere il sinistro di Liviero dal limite dell’area aspettando la ribattuta. Nel mentre però sono veementi le proteste dai padroni di casa che reclamano un rigore per tocco di mano in area

12′ st Incornata a centro area di Rinaldi sugli sviluppi del corner dalla sinistra. Strepitoso l’intervento di Ghidotti che alza la traiettoria in corner

11′ st Buona azione in velocità dell’Imolese che è tornata a fare gioco e conquista il suo settimo corner della partita

9′ st Azione personale pregevolissima di L. Lombardi che supera un paio di avversari prima di liberare il sinistro a giro che si spegne sul fondo

6′ st PAREGGIO DEL GUBBIO! Dagli 11 metri non sbaglia Cittadino che spiazza l’estremo difensore Rossi

5′ st Calcio di rigore per il Gubbio per un tocco di mano sugli sviluppi di un calcio di punizione di L. Lombardi mentre cercava di anticipare D’Amico

4′ st E’ costretto ad alzare bandiera bianca anche Lia alle prese con problemi fisici. Al suo posto dentro Cerretti

1′ st Inizia la seconda frazione. Primo pallone tra i piedi dell’Imolese

Cambio nell’Imolese dentro Palma per D’Alena che ha accusato un problema fisico alla fine del primo tempo.

Imolese meritatamente in vantaggio dopo la prima metà di partita al Galli contro il Gubbio per 1-0. La squadra di Fontana passa in vantaggio al 7′ minuto con il quinto gol stagionale di Angeli che di testa svetta in area un cross dalla destra. I 5′ che seguono sono di totale onnipotenza dei romagnoli che sfiorano il gol in diverse occasioni, sempre ribattute dal portiere Ghidotti. Dall’altra parte un Gubbio certo non indimenticabile non è ancora stato in grado di concludere verso la porta di Rossi se non per un tiro dalla distanza di Cittadino. facile presa centrale.

48′ pt Senza ulteriori sussulti terminano i primi 45′ minuti di gioco. Squadre negli spogliatoio sul risultato di 1-0

47′ pt Ci prova Bulevardi che comunque da posizione favorevole non centra la porta difesa da Rossi

45′ pt Saranno tre i minuti di recupero visto che sono state necessari due minuti per ristabilire le condizioni di Torrasi

43′ pt Torrasi mura Cittadino sugli sviluppi di un’azione ben architettata dagli ospiti che guadagnano il fondo prima di mettere un cross rasoterra raccolto appunto dal centrocampista

41′ pt Scontro aereo tra Ridolfi e Rossi. Ambedue però dopo le cure del caso sono in grado di continuare

39′ pt Ci prova anche Padovan il suo sinistro è troppo debole ed impreciso terminando la sua corsa nell’attigua struttura per i lanci dell’atletica

38′ pt Tiro dalla distanza di Cittadino facile preda di Rossi

36′ pt Il muro a difesa della porta produce gli effetti sperati, neutralizzando la conclusione ravvicinata di L. Lombardi

35′ pt Punizione di seconda in piena area piccola per l’Imolese per un retropassaggio di Ridolfi raccolto con le mani da Ghidotti

33′ pt Uscita alta di Rossi che anticipa Mangni su un cross molto pericoloso

31′ pt Dalla distanza Liviero prova la sortita diretta verso la porta Ghidotti non trattiene, ma poi la difesa libera prima dell’arrivo sulla palla vagante in piena area piccola degli attaccanti romagnoli

29′ pt Ammoniti sia Mangni che commette fallo a centro campo su Torrasi e lo stesso centro campista imolese che eccede nelle proteste

27′ pt Padovan raccoglie il tiro cross di Liviero e lascia partire un mancino murato dalla difesa del Gubbio con la sfera che termina in calcio d’angolo, il quinto della giornata per i padroni di casa.

25′ pt Ritmi che si abbassano ma l’Imolese non rischia nulla dalle parti di Rossi

23′ pt Iniziativa di Mangni che lascia partire il mancino deviato di testa da Rinaldi in calcio d’angolo

21′ pt Brutto fallo di Mangni a centro campo ma Ubaldi preferisce non estrarre ancora il cartellino

19′ pt Uscita alta di Rossi sule cross dalla tre quarti di Cittadino

18′ pt Primo squillo del Gubbio con Sarao che sul secondo palo colpisce di testa posizione favorevole sena però riuscire a trovare la porta

17′ pt Primo cambio nel match, Turchetta è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Al suo posto Matarese

15′ pt I padroni di casa tentano ora di abbassare i ritmi, cercando di gestire il prezioso vantaggio che poteva essere anche maggiore

13′ pt Partita sin qui a senso unico, con i ragazzi di Fontana evidentemente galvanizzati dal gol del vantaggio

11′ pt Non si ferma la furia romagnola con Liviero che in acrobazia da fuori area impegna l’estremo difensore ospite e poi L. Lombardi non riesce a mettere in porta sul servizio di tacco del solito Angeli rapace in area.

10′ pt Pioggia di occasioni per l’Imolese che prima conquistano un corner grazie alla qualità di Turchetta. Poi sfiorano il gol sulla conclusione di Padovan respinta in angolo da Ghidotti

9′ pt Ora i padroni di casa giocano sulle ali dell’entusiasmo e imbastiscono un contropiede veloce con Turchetta che costringe all’uscita con i pugni alta sul suo tiro cross

7′ pt Rimasto in avanti dopo gli sviluppi di un corner Angeli sfrutta al meglio un cross dalla destra ed ancora di testa insacca il suo quinto gol stagionale

7′ pt IMOLESE IN VANTAGGIO!

5′ pt Ritmi piuttosto bassi in avvio, con l’Imolese che continua il possesso palla rasoterra senza riuscire a superare la prima linea del pressing umbro

3′ pt Primo calcio d’angolo del match in favore del Gubbio, in costante possesso della sfera nei primi minuti di gioco

1′ pt Inizia il match, primo pallone giocate dagli ospiti

Una sfida piuttosto impegnativa attende l’Imolese al Galli contro un Gubbio progettato per una stagione ambiziosa. In porta, con Melgrati infortunato, i padroni di casa ritrovano Gianmaria Rossi. Fontana deve scegliere il sostituto di D’Alena tra Torrasi e Palma. Tra gli umbri si rivede Signorini in difesa, a sinistra ballottaggio in difesa tra Aurelio e Bonini. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Ubaldi di Roma 1.