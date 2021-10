Calcio C, Imolese-Grosseto 5-0 finale (rivivi il live)

IMOLESE-GROSSETO 5-0

IMOLESE (4-3-3): Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Boscolo Chio, D’Alena (22′ st Palma), Benedetti (4′ st Torrasi); Matarese (35′ st Masella), Padovan (35′ st Belloni), Turchetta (22′ st L. Lombardi). In panchina: 12 Hysi, 22 Rossi, 5 Rinaldi, 18 La Vardera, 19 Boccardi, 23 Cerretti, 17 Masella, 28 Palma, 7 Sall, 29 Belloni, 20 L. Lombardi. Allenatore: Gaetano Fontana.

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo (31′ st Biancon), Ciolli, Siniega, Verduci (21′ st Semeraro); Cretella, Vrdoljak (14′ st Fratini), Serena; Artioli (1′ st Dell’Agnello); Moscati, Arras (14′ sr Marigosu). In panchina: 12 Di Bonito, 77 Ghisolfi. Allenatore: Lamberto Magrini.

ARBITRO: Vergaro di Bari.

RETI: 15′ pt Turchetta, 17′ pt Padovan, 40′ pt e 13′ st Angeli, 49′ st Boscolo Chio.

AMMONITI: Cretella, Dell’Agnello, Torrasi, Boscolo Chio, Marigosu

NOTE: Spettatori 150 circa. Angoli 5-1.

50′ st C’è tempo solo per un nuovo calcio d’inizio. Imolese batte Grosseto 5-0

48′ st L’Imolese cala la manita, 5-0 opera di Boscolo Chio

45′ st Saranno 4′ di recupero

43′ st Colpo di testa di Belloni sugli sviluppi di un corner per i padroni di casa con la palla che carambola sul palo prima di uscire. Ragazzi di Fontana vicini alla manita

42′ st Cross di Fratini verso il secondo palo dove arriva Biancon, tuttavia impreciso nella battere verso la porta di Melgrati

39′ st Ormai il match è una lunga attesa del triplice fischio

36′ st sinistro deviato di Lombardi, palla che finisce alta sopra la traversa sarà corner

35′ st Dentro Masella e Belloni per Matarese e Padovan

32′ st Ammonito Boscolo Chio.

31′ st Dentro Biancon per Raimo. Il Grosseto termina così i cambi a propri a disposizione

28′ st L’Imolese giustamente abbassa i ritmi e addormenta la partita. Il largo margine può permettere anche questo tipo di operazioni

25′ st Dopo una mischia in area imolese arriva il tiro di Serana, la palla prende una traiettoria che impegna e non poco Melgrati

24′ st Ammonito Torrasi per un intervento in scivolata su Dell’Agnello

21′ st Tanti cambi da una parte e dall’altra. Per il Grossetto dentro Semeraro per Verduci. Tra i romagnoli dentro L. Lombardi e Palma per Turchetta e D’Alena

17′ st Padroni di casa assoluti protagonisti ed ormai da diverso tempo impegnati nella fase di gestione

15′ st Gioco fermo per permettere le cure del caso a Melgrati rimasto a terra dopo uno scontro aereo. L’estremo difensore è comunque in grado di continuare

13′ st Dopo un flipper in area la palla carambola sui piedi di Angeli in sospetta posizione irregolare capace di mette in rete con il destro. Doppietta per lui e partita definitivamente in ghiaccio

13′ st POKER DELL’IMOLESE

12′ st Altra girata in area per Padovan, alla che finisce alta sopra la traversa, ma imolese ancora vicina al gol

10′ st Duro intervento di Dell’Agnello su Torrasi. Diventa così il secondo ammonito del match

7′ st Melgrati è costretto ad uscire fuori area con i piedi per neutralizzare una sventagliata pericolosa

6′ st Negli ultimi minuti nulla da segnalare, inizio timido e a ritmi bassi per ambo le formazioni

4′ st Arriva il primo cambio anche per l’Imolese dentro Torrasi per Benedetti

3′ st E’ sempre l’Imolese che fa la partita con un lungo possesso palla

1′ st Inizia il secondo tempo, il primo pallone tra i piedi dell’Imolese

Prima dell’inizio della ripresa arriva il primo cambio per il Grosseto, dentro Dell’Agnello per Artioli

All’Imolese servono 5′ per sciogliersi prima di iniziare un assolo nel primo tempo contro il Grosseto che le permette di essere avanti sul 3-0 dopo 45′. Il vantaggio al 15′ è una prodezza di Turchetta che con un destro a giro all’incrocio batte Barosi. Il raddoppio arriva 2′ con Padovan che si libera di Ciolli ed insacca un gran destro da fuori area. Il tris è invece opera di Angeli che incorna alla grande un cross con il contagiri di Turchetta. Con l’attuale situazione di punteggio serve un secondo tempo di pura gestione per portare a casa tre punti ai ragazzi di Fontana.

45′ pt Squadre negli spogliatoi senza recupero. Imolese avanti 3-0 sul Grosseto

42′ pt Gioco molto spezzettato ora, il Grosseto nervoso e rassegnato sta commettendo una serie infinita di falli

40′ pt Cross dalla destra verso il secondo palo di Turchetta dove può staccare tutto solo Angeli che di testa mette in gol il 3-0

40′ pt TRIS DELL’IMOLESE

37′ pt Girata in area di Padovan murata da Siniega, poi sul prosieguo dell’azione Turchetta impegna Barosi in contro tempo

34′ pt Continua a fare la partita l’Imolese che controlla senza patemi il doppio vantaggio

31′ pt Turchetta va direttamente in porta da posizione simile a quella in cui pochi minuti fa ha trovato il gol del vantaggio, Barosi alza la treiettoria sopra la sua traversa

30′ pt Steso Liviero sulla sinistra, Vrdoljak diventa il primo ammonito del match

28′ pt Palla profonda di Cretella, non è certo la prima, per Moscati costringe l’uscita con la testa fuori dall’area di Melgrati

25′ pt Dopo tanti minuti di estrema difficoltà torna ad alzare il proprio baricentro il Grosseto. Il punteggio però già sul 2-0

22′ pt Ecco la prima occasione clamorosa per i Grosseto con Moscati lanciato in porta che viene ripreso in scivolata dalla copertura di Lia, poi lo stesso Moscati mette in mezzo un pallone che attraversa tutta la porta senza che nessun compagno riesca a metterlo in porta

20′ pt Imolese indemoniata e completa padrona del campo. E’ sempre Padovan che dalla distanza prova a mettere in difficoltà i toscani con la palla che carambola sul palo

17′ pt Raddoppio di Padovan che prende palla sulla tre quarti, punta Ciolli, lo supera di forza e prima di entrare in area apre il destro su cui Barosi non può arrivare

17′ pt RADDOPPIA L’IMOLESE IN RETE PADOVAN

15′ pt Destro a giro alla Insigne di Turchetta che va a cercare e trovare il sette dove Barosi non può arrivare

15′ pt IMOLESE IN VANTAGGIO!

14′ pt Conclusione di Padovan dopo una palla recuperata. La conclusione con il sinistro è strozzata e facile preda di Barosi

12′ pt Lungo possesso palla per l’Imolese che alla fine libera al tiro Liviero. Il suo mancino potente impegna Barosi che mette in angolo

9′ pt Iniziativa sulla destra di Matarese, Ciolli di testa mette in angolo il cross pericoloso

8′ pt Ritmi bassi e nessuna occasione da una parte e dall’altra

5′ pt Fase di studio tra le due formazioni con i padroni di casa che continuano a giocare palla a terra

3′ pt Tiro di Moscati servito dalla sponda di Arras. Palla altissima sopra la traversa

1′ pt Inizia il match, primo pallone giocato dal Teramo

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Pochi istanti ed inizierà il match

Cambio di formazione rispetto a quella annunciata. Nell’Imolese dentro Turchetta al posto di Belloni con Padovan che agirà al centro dell’attacco e Turchetta sulla destra

Fine del valzer del Granducato per il 2021. La partita di oggi (ore 17.30) tra Imolese e Grosseto chiude la sequenza di “solo toscane”, fra Coppa Italia e campionato, al Romeo Galli. La squadra di Gaetano Fontana cercherà di chiudere con quella vittoria casalinga che porterebbe i rossoblù ad un’ottima quota 18. In casa rossoblù, Gaetano Fontana sceglie Lia come terzino destro, conferma Boscolo Chio in mediana mentre davanti opta per Belloni centravanti con Materese e Padovan sugli esterni. Ancora fuori gioco Alessandro Lombardi, Torrasi, De Sarlo e Santopadre, mentre Rossi e Rinaldi sono in panchina ma più che altro per fare numero. Grosseto ai minimi termini: appena 18 giocatori in distinta, con il centravanti titolare Dell’Agnello che va in panchina e lascia il posto a Moscati. In difesa fuori Biancon e Semeraro, dentro Raimo e Verduci. Da capire se il modulo scelto sarà il rombo con Artioli vertice alto oppure se sarà un 4-4-2 classico.